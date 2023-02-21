Гвардіола: Мрія — переграти РБ Лейпциг і вийти в чвертьфінал

Фахівець напередодні гри в ЛЧ поспілкувався з журналістами.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поєдинок проти Лейпцигу, який відбудеться в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Одразу після жеребкування я відчув, що Лейпциг буде важким суперником. Ми знаємо про їхню якість протягом багатьох років. У них є культура віри в молодих гравців, хороший склад, чіткі шаблони гри, фізика. У німецькому футболі в переході їх неможливо зупинити. Я сповнений поваги до клубу та до того, що вони зробили.

Ліга чемпіонів — це фантастичний турнір, я люблю його. Це привілей. Я не знаю, як далеко ми зайдемо, але ми тут. Просто пройти через груповий етап досить важко. Ось чому мрія – переграти РБ Лейпциг і вийти в чвертьфінал.

Чи є Нкунку гравцем світового рівня? Абсолютно. Дуже шкода, що він пропустив Чемпіонату світу. Ми бачили в Манчестері минулого року, на що він здатний .Мені завжди подобається грати проти найкращих гравців із найкращих команд.

Після цієї прес-конференції я добре попоїм, піду дивитись Реал — Ліверпуль. На гру Наполі теж завжди приємно глянути, — а потім я буду готуватися до гри проти Лейпцига", — сказав Гвардіола.

Матч між Лейпцигом та Манчестер Сіті відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 22:00 за київським часом.