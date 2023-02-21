Індзагі: Перед стартом у 1/8 фіналу Інтер сповнений впевненості

Італійський фахівець — про майбутню гру.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі дав коментар напередодні матча проти Порту в рамках першої зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Перед стартом у 1/8 фіналу ми сповнені впевненості. Це була неймовірна подорож. Ми вийшли з найважчої групи: на папері ніхто не хотів потрапити до компанії до Барселони та Баварії. Сержіу Консейсау добре організував Порту і зробив чудову роботу. Це дуже сильна команда.

Зі стартовим складом ще не визначилися. Є сумніви не тільки щодо атаки, а й щодо півзахисту та захисту. Робота тренера – вибрати склад, виходячи з того, що краще для команди", — наводить слова Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Матч Інтер – Порту відбудеться 22 лютого о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.