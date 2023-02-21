Кроос залишився у запасі Реала на матч проти Ліверпуля

Клуб в останній момент вніс німця у заявку на гру.

Мадридський Реал 20 лютого опублікував заявку на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Там були відсутні два півзахисники — Орельєн Чуамені та Тоні Кроос. Вони не були готові до гри.

Проте напередодні офіційно стало відомо, що Тоні Короос встиг підготуватись до поєдинку та Реал вніс його до заявки.

Вже відомий склад мадридського клубу на матч проти Ліверпуля. Відзначимо, що Тоні Кроос залишився у запасі.

Також став відомий склад Ліверпуля.

Матч між Ліверпулем та Реалом відбудеться 21 лютого та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.