Кроос і Чуамені поза заявкою Реала на матч з Ліверпулем

Реал оголосив список гравців, спричинених на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Мадридцям доведеться обходитися без півзахисників Тоні Крооса та Орельєна Чуамені.
Воротарі: Куртуа, Лунін, Лопес.
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Васкес, Рюдігер.
Півзахисники: Модрич, Камавінга, Вальверде, Себальос, Мартін, Аррібас.
Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Альваро.
Матч Ліверпуль – Реал відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом.