Кроос і Чуамені поза заявкою Реала на матч з Ліверпулем

20 лютого 2023

ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES

Футболісти пропустять поєдинок проти команди мерсисайдської команди.

Реал оголосив список гравців, спричинених на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Мадридцям доведеться обходитися без півзахисників Тоні Крооса та Орельєна Чуамені.

Воротарі: Куртуа, Лунін, Лопес.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Васкес, Рюдігер.

Півзахисники: Модрич, Камавінга, Вальверде, Себальос, Мартін, Аррібас.

Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Альваро.

Матч Ліверпуль – Реал відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом.

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