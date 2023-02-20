Стрічка новин

11:59

Кроос і Чуамені поза заявкою Реала на матч з Ліверпулем

18:31

Модрич: Я дуже здивований, що Ліверпуль так далеко від першого місця в АПЛ

13:59

Нуньєс ризикує пропустити матч з Реалом

14:37

Аурснес — гравець тижня у Лізі чемпіонів

15:05

Бензема може пропустити матч з Ліверпулем у Лізі чемпіонів

18:27

ПСЖ може звільнити Галтьє, якщо команда вилетить з Ліги чемпіонів від Баварії

16:40

Беллінгем — другий наймолодший капітан в історії плей-оф Ліги чемпіонів

15:57

Боруссія Дортмунд вперше з сезону-2014/15 перемогла клуб із Англії у Лізі чемпіонів

12:16

Терзич: Адеємі в моменті з голом був неначе Дорожній бігун із мультику

11:47

Поттер: Я б не квапився дорікати футболістам Челсі за гру