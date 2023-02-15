Мудрик дебютує за Челсі в рамках Ліги чемпіонів із перших хвилин проти Боруссії Дортмунд

Український вінгер вийде у старті "синіх" у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає матч між дортмундською Боруссією та лондонським Челсі, який пройде на Сигнал Ідуна Парк.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння. Так, у Челсі з перших хвилин зіграє український вінгер Михайло Мудрик.

Цей матч стане дебютним для 22-річного українця за "синіх" у рамках Ліги чемпіонів. Марк Кукурелья, до речі, залишився у запасі лондонського клубу.

Склад Боруссії Дортмунд:

Склад Челсі:

Нагадаємо, що матч Боруссія Дортмунд – Челсі відбудеться сьогодні, 15 лютого, о 22:00.