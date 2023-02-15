Мбаппе не повинен був виходити у матчі з Баварією

Форвард зізнався, що для нього рішення тренера було несподіваним.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який вийшов на заміну протягом матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії, прокоментував поразку.

Футболіст напередодні отримав м'язову травму та ризикував не потрапити у заявку на матч. Проте тренер вирішив, що він має грати у другому таймі.

"Те, що я вийшов на поле було непередбачувано, я не повинен був не грати. Але я хотів допомогти своїм друзям. Ми працювали день і ніч. Нам потрібно, щоб всі наші гравці були здорові, щоб всі добре їли і спали. Ми граємо в атакувальний футбол і повинні зробити все, щоб супернику було некомфортно.

Сьогодні ми побачили слабкі сторони Баварії. У нас ще є час на виправлення помилок. Поїдемо у Мюнхен, щоб здобути перемогу і продовжити шлях у Лізі чемпіонів.

Мій гол? Його відмінив VAR. Якщо був офсайд, то окей. Зараз футбол змінився через відеоповтори. Повторюсь, з того, що я бачив, в нас є всі шанси, щоб повернутись у гру", — цитує Мбаппе RMC.