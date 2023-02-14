УЄФА відреагував на звіт, який покладає на організацію провину за заворушення перед фіналом Ліги чемпіонів у Парижі

У тисняві та заворушеннях перед фіналом турніру у 2022 році винен УЄФА.

Перед фіналом Ліги чемпіонів у 2022 році між Реалом та Ліверпулем відбулася тиснява серед dболівальників, деякі з яких мали підроблені квитки.

Поліція Парижа використала сльозогінний газ, через що постраждали фанати, а сам матч було відкладено на 36 хвилин.

Після інциденту УЄФА замовив незалежний звіт щодо організації заходу. Розслідування проводили експерти, консультанти та представники вболівальників під наглядом португальського політика Тьяго Брандау Родрігеша.

За підсумками розслідування стало зрозуміло, що основна відповідальність за події, які мало не спричинили трагедію, лежить безпосередньо на УЄФА. Також комісія не знайшла доказів у тому, що у тисняві винні фанати з фальшивими квитками.

УЄФА вже встигла виступити з офіційною заявою, в якій зобов'язується виконувати ключові рекомендації щодо підвищення безпеки фанатів на майбутніх заходах.

"У незалежному звіті та його положеннях, які були складені на основі інтерв'ю та свідчень численних свідків та ключових сторін, включаючи вболівальників, було проаналізовано оперативні плани та послідовність подій, що відбулися 28 травня.

У документі викладено низку важливих уроків про те, як можна було б покращити організацію фіналу. Також там міститься низка цінних рекомендацій щодо того, як підвищити рівень комфорту вболівальників та безпеки на майбутніх матчах.

УЄФА вже вивчає висновки звіту та зіставляє їх із аналізом організації фіналу та фактів, що сталися навколо нього. Також УЄФА аналізує рекомендації, щоб внести відповідні зміни та вжити заходів щодо забезпечення найвищого рівня безпеки вболівальників на майбутніх матчах.

УЄФА окремо оголосить про спеціальну схему повернення коштів для вболівальників. Ми вдячні доктору Брандау Родрігешу та всій комісії за виконану роботу", — йдеться у заяві УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів 2022 року мадридський Реал обіграв Ліверпуль з рахунком 1:0.