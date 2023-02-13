Брюгге — Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дізнайтесь, на що ставити у майбутньому поєдинку.

У середу, 15 лютого, Брюгге на своєму полі зіграє з Бенфікою у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, шанси на перемогу в Бенфіки значно вищі. Перемога португальської команди оцінюється коефіцієнтом 1,83, а перемога Брюгге – 4,5. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,75.

Тож на що ставити?

Якщо говорити в цілому, то букмекери віддають перевагу проходу в наступну стадію Бенфіки: на цю подію пропонується показник 1,3.

На те, що Брюгге пройде у наступну стадію пропонується коефіцієнт 3,5. Ми ж у цій ситуації також віддаємо перевагу лісабонцям.

Брюгге не програє в останніх п'яти матчах, проте й виграв лише один раз. Бенфіка, своєю чергою, виграла чотири матчі з останніх чотирьох ігор. Нещодавно Бенфіка програла в Кубку Португалії. Ставка "Індивідуальний тотал Бенфіки понад 1,5" з коефіцієнтом 1,86 виглядає симпатично.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Брюгге — Бенфіка відбудеться 15 лютого у Брюгге, початок – о 22:00.