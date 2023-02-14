Мілан — Тоттенгем. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 14.02.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 14 лютого і розпочнеться о 22:00.

В одному з матчів 1/8 Ліги чемпіонів зустрінуться дві команди, які переживають не дуже яскравий період в історії. Той випадок, коли визначити фаворита і справді важко.

МІЛАН — ТОТТЕНГЕМ

ВІВТОРОК, 14 ЛЮТОГО, 22:00. ІТАЛІЯ, МІЛАН, САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулої п'ятниці Мілан нарешті перервав серію з семи поспіль матчів без перемог, чотири останні з яких — поразки. Втім, гра команди Стефано Піолі у поєдинку з Торіно точно бажала кращого. М'яко кажучи, "россонері" не награли на три очки.

Що ж до бідолашних "шпор", то після цілком традиційної домашньої звитяги над Ман Сіті вони розгромно поступилися Лестеру, який цього сезону не хапає зірок із неба. До того ж, команда Антоніо Конте, який повернувся до роботи після операції, зазнала величезної кадрової втрати — Родріго Бентанкур не допоможе їй у найближчі місяців 7. Хрести...

Також не помічник команді з Північного Лондону інший центрхав - П'єр-Еміль Гейб'єрг. Причина — дискваліфікація через перебір жовтих карток. Центр поля стає найвразливішою ланкою Тоттенгема, тож найбільш вірогідний варіант — побачити у ній пару Скіпп-Сарр.

Додамо сюди й втрату Уго Льоріса, який, щоправда, останнім часом дивує з неприємної сторони. Чотири, чи навіть п'ять пропущених м'ячів (один постріл Барнса був незарахований через міліметровий офсайд) Форстера у Лестері навряд можна "записати" на совість 34-річного англійця.

Головна інтрига перед початком гри у плані Мілана полягає у тому, чи вийде Піолі знову у три центральні захисники. Наш прогноз — ні. Тіау сяде на лаву для запасних, а, що найважливіше, Леау повернеться на рідну позицію лівого вінгера. У настільки важливому матчі потрібно перестати гратися в експерименти і застосувати найбільше ефективний варіант.

Прогноз по результату — не дуже цікаві 0:0. Хоча, звісно, ми будемо дуже раді помилитися.

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану — Калабрія, К'єр, Калулю, Тео Ернандес — Тоналі, Крунич — Салемакерс, Діас, Леау — Жиру

Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Девіс — Порро, Скіпп, Сарр, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн

Не зіграють: Меньян, Флоренці, Томорі, Беннасер (травми), Дест (травма і поза заявкою), Ібрагімович (поза заявкою) — Льоріс, Біссума, Бентанкур, Сессеньйон (травми), Гейб'єрг (дискваліфікація)

ПРОГНОЗ 0:0