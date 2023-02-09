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Головний тренер Руху U-19 — про перемогу над Інтером: Це насправді — як сон

09 лютого 2023

Віталій Пономарьов, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ РУХУ

Слова Віталія Пономарьова після історичної перемоги в Юнацькій лізі УЄФА.

Головний тренер Руху U-19 Віталій Пономарьов поділився враженнями після перемоги над Інтером і зізнався, якого суперника хочуть бачити в команді в 1/8-ій фіналу Юнацької ліги УЄФА.

"Приємно обігрувати таку команду, як Інтер. Нехай лише за підсумками післяматчевих пенальті, алое все одно це перемога – ми пройшли в наступний етап Юнацької ліги УЄФА. Дуже дякую хлопцям насамперед за проявлений характер, тому що в такій грі це першочергове. Вони виконали настанови на гру, а найголовніше – на полі була справжня команда.

Переломним моментом гри став наш забитий гол у першому таймі. Після цього хлопці розпочали діяти вже впевненіше. Інтер – дуже хороша команда, і заслуга його футболістів у тому, що нам не все вдавалося на футбольному полі. Проте наші хлопці тримали структуру гри та догравали до кінця кожен моменті кожен епізод, один одного підтримували, жоден гравець не випадав під час цієї зустрічі.

Один із лідерів нашої команди Богдан Слюбик від початку матчу грав з ушкодженням, але налаштування було таке, що жоден із гравців не хотів би просити заміну в такій грі, а догравав би до кінця, як Богдан. Наші футболісти мали мету – пройти Інтер і продовжити виступи в євровесні.

Як готувалися до серії післяматчевих пенальті? На передігровому тренуванні напередодні матчу ми зіграли на чемпіона, хто виграє за ударами з одинадцятиметрової позначки. До речі, таке практикуємо не лише перед поєдинками, коли може відбутися така серія. Наш воротар Святослав Ванівський добре проявив себе в цьому, тому я під час гри вирішив довірити йому цю відповідальність. Приємно, що він не підвів.

Загалом же – приємно перемагати на такому рівні. Ми пройшли три складні етапи – всі матчі складалися для нас непросто. Це насправді – як сон. Не думаю, що дуже багато експертів вірили в нас, що ми здатні проходити етап за етапом у Юнацькій лізі УЄФА. Але треба подякувати хлопцям за те, що зробили таке свято для вболівальників.

Попереду в нас наступний етап турніру та хороші команди, цікаві суперники. Знаю, що хлопці хочуть, щоби нам випав якийсь з англійських клубів. Перед попереднім жеребкуванням хотіли італійську команду – нам пощастило, випав Інтер. Тепер підвищуємо планку", — цитує Пономарьова офіційний сайт Руху.

Огляд матчу:

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