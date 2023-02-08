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Шахтар U-19 програв Хайдуку U-19 та вилетів з Юнацької ліги УЄФА

08 лютого 2023

Фото ФК Шахтар

"Гірники" пропустили один раз, в останні 10 хвилин поєдинку.

У рамках 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар U-19 зустрічався із однолітками з Хайдуку, що представляє Хорватію.

Гра проходила у Спліті, і перед власними вболівальниками господарі були трохи активніше у першій половині зустрічі. Вони створили декілька моментів, але Твардовський виконав роботу відмінно. Шахтар також мав шанси.

У другій половині матчу "гірники" перейшли в атаку і більше володіли м'ячем. Проте на 82 хвилині господарі відкрили рахунок. Вускович скористався своїм шансом, перекинувши воротаря ударом головою.

На 87 хвилині червону картку отримав Вускович, але Шахтар не зміг скористатись чисельною перевагою. На 90+5 "гірники" також залишились у меншості. 

Хайдук U-19 — Шахтар U-19 1:0

Голи: Вускович, 82

Хайдук U-19: Булян — Аркович (Бегонія, 57), Юріч-Петрасільо, Вускович, Хргович — Кавель, Цапан, Назор, Реіч (Дюріч, 57), Брайкович — Антуновіч (Скоко, 57).

Шахтар U-19: Твардовський — Булеза, Фарина, Савченко, Дрозд — Роспутько, Глущенко (Пушкарьов, 82), Сігеєв, Лосенко, Ющенко (Янович, 59) — Погорілий.

ПопередженняБегонія, Реіч, Хргович, Юріч-Петрасільо, Скоко, Фарина, Лосенко, Цапан, Дрозд.

Червона: Вускович — Роспутько.

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