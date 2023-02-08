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Меньян не встигне відновитись до першого матчу проти Тоттенгема

08 лютого 2023

Майк Меньян, Getty Images

Мілан не зможе розраховувати на французького воротаря.

Французький воротар італійського Мілана Майк Меньян отримав важку травму литки посеред жовтня минулого року, через що в підсумку не поїхав із національною збірною Франції до Катару на чемпіонат світу-2022, а також пропустив уже 16 матчів "россонері".

У контексті невдалих виступів команди Стефано Піолі, на повернення 27-річного виконавця дуже розраховували вболівальники команди, а медичний персонал тішив їхній інтерес новинами про повне відновлення футболіста вже в лютому.

Однак, як повідомляє італійська преса, повернення Меньяна точно станеться не раніше, аніж Мілан зіграє перший матч проти лондонського Тоттенгема в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який заплановано на 14 лютого.

Максимум, на що наразі може розраховувати Майк у контексті міжнародних баталій — повернення на поле до 8 березня, коли відбудеться матч-відповідь проти "шпор".

На початку сезону француз відіграв тільки дев’ять матчів, пропустивши 10 голів та двічі відстоявши "на нуль".

Источник: La Gazzetta dello Sport

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