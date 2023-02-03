Ібрагімович залишається поза заявкою Мілана на ЛЧ, а Деста звідти виключили

У заявці "россонері" є зміна, проте вона не стосується зіркового шведа.

Днями з'явилася інформація, що 41-річний форвард Мілану Златан Ібрагімович має повернутися до першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти Тоттенгему, який відбудеться 14 лютого. Втім, схоже, що у планах Стефано Піолі нема включення зіркового футболіста до заявки на плей-оф головного клубного турніру Європи.

Також Фабріціо Романо у своєму Твіттері повідомляє, що зі списку "россонері" виключать правого оборонця Серджиньйо Деста. Місце американця посяде німецький центральний оборонець Малік Тіав.

Нагадаємо, що в останніх двох матчах Серії А Мілан пропустив 9 м'ячів — 4 від Лаціо і 5 від Сассуоло.