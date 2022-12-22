Чалханоглу: Вірю, що Інтер виграє Лігу чемпіонів цього сезону

22 грудня 2022

Чалханоглу: Вірю, що Інтер виграє Лігу чемпіонів цього сезону

Турок має гарне передчуття щодо перемоги своєї команди в найпрестижнішому турнірі Європи.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу висловився щодо перспектив команди в цьому єврокубковому сезоні.

"Моя мрія – виграти Лігу чемпіонів. Я вірю, що ми можемо зробити це цього сезону. Не знаю чому, але маю гарне передчуття.

Ми вийшли із дуже складної групи. Порту – дуже сильна команда, але якщо ми зіграємо так, як із Барселоною – ми можемо вийти до чвертьфіналу", – слова Чалханоглу наводить Corriere dello Sport.

Чалханоглу в поточному сезоні зіграв 24 матчі, забивши п’ять голів та віддавши шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер готує новий контракт для Чалханоглу.

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