Чалханоглу: Вірю, що Інтер виграє Лігу чемпіонів цього сезону

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу висловився щодо перспектив команди в цьому єврокубковому сезоні.
"Моя мрія – виграти Лігу чемпіонів. Я вірю, що ми можемо зробити це цього сезону. Не знаю чому, але маю гарне передчуття.
Ми вийшли із дуже складної групи. Порту – дуже сильна команда, але якщо ми зіграємо так, як із Барселоною – ми можемо вийти до чвертьфіналу", – слова Чалханоглу наводить Corriere dello Sport.
Чалханоглу в поточному сезоні зіграв 24 матчі, забивши п’ять голів та віддавши шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Інтер готує новий контракт для Чалханоглу.