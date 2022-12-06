Ліверпуль поскаржився до УЄФА та Реалу за малу кількість місць на виїзний матч Ліги чемпіонів

06 грудня 2022

Getty Images

Англійській команді видали лише 1800 квитків.

Ліверпуль надіслав скаргу до УЄФА та Реалу щодо малої кількості отриманих квитків для вболівальників на виїзний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, команді Юргена Клоппа видали лише 1800 квитків на матч і за словами представників англійського клубу, ця цифра набагато менша, ніж вони очікували.

Також зазначається, що Реал зробив такий вибір через реконструкцію свого стадіону, що триває. Проте місткість Сантьяго Бернабеу складає 60 тисяч місць, а виїзній команді за правилами УЄФА потрібно виділяти щонайменше п'ять відсотків – тобто близько 3 тисяч квитків.

Коли Ліверпуль востаннє зустрічався на Сантьяго Бернабеу, клубу АПЛ було виділено 3700 квитків.

Нагадаємо, перший матч між Ліверпулем та Реалом відбудеться на Енфілді — 21 лютого, а гра у відповідь пройде в Іспанії — 15 березня.

Источник: The Athletic

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