Гол Мессі в ворота Бенфіки визнано найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів

11 листопада 2022

ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, ФК ПСЖ

Чергова нагорода для аргентинського генія.

За результатами голосування вболівальників на сайті УЄФА, форвард ПСЖ Ліонель Мессі забив найкращий гол на груповій стадії Ліги чемпіонів. Аргентинець забив м'яч у ворота лісабонської Бенфіки в 3-му турі групового етапу (1:1).

На другому місці гол Голанда в ворота Боруссії, третя сходинка у Мессі за гол Маккабі, на четвертому місці Галено з голом Баєру, на п'ятій сходинці розташувався Трент Александер-Арнольд і його шикарне виконання штрафного у ворота Рейнджерса.

До речі, Мессі може знову стати гравцем місяця в Лізі 1.

команди
статті на тему:
Андре-Франк Замбо-Ангісса, фото Наполі 11 ноября 2022 Замбо-Ангісса подовжив контракт з Наполі
РОМАН ЗОЗУЛЯ, INSTAGRAM 11 ноября 2022 Зозуля — про звільнення Херсону: Голову зносить від новин і роботи наших нереальних воїнів
Андерс Ліндегор, getty images 11 ноября 2022 Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед завершив кар'єру
  Rambler's Top100