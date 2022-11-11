Гол Мессі в ворота Бенфіки визнано найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів

Чергова нагорода для аргентинського генія.

За результатами голосування вболівальників на сайті УЄФА, форвард ПСЖ Ліонель Мессі забив найкращий гол на груповій стадії Ліги чемпіонів. Аргентинець забив м'яч у ворота лісабонської Бенфіки в 3-му турі групового етапу (1:1).

🥇 Messi's superb curling effort voted Goal of the Group Stage! 👏👏👏#UCLGOTGS | @heineken pic.twitter.com/uQcsLMO4lk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022

На другому місці гол Голанда в ворота Боруссії, третя сходинка у Мессі за гол Маккабі, на четвертому місці Галено з голом Баєру, на п'ятій сходинці розташувався Трент Александер-Арнольд і його шикарне виконання штрафного у ворота Рейнджерса.

До речі, Мессі може знову стати гравцем місяця в Лізі 1.