Юнацька ліга УЄФА: Шахтар зіграє з Хайдуком, Рух — з Інтером

Українські команди впізнали суперників з 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Сьогодні, 8 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першої стадії плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

Таким чином, донецький Шахтар та львівський Рух впізнали своїх суперників на стадії 1/16 фіналу.

За підсумками жеребкування стало відомо, що Шахтар зіграє проти хорватського Хайдука, а Рух проти міланського Інтера.

Повні результати жеребкування:

Також зазначимо, що 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА складається з одного матчу. Для Руху це буде номінально домашня гра, а для "гірників" виїзна.

Базові дати поєдинків цієї стадії – 7/8 лютого.