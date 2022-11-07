Терзич: На нас чекає битва з англійською топкомандою

Коуч Боруссії задоволений жеребкуванням Ліги чемпіонів.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзіч прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де його команді належить зіграти з лондонським Челсі.

"Нас чекає топкоманда з Англії. Команда, яка змогла вирішити фінал Ліги чемпіонів-21/22 на свою користь.

Ми побачимося з П'єром-Емеріком Обамеянгом та Крістіаном Пулішичем, гравцями, які нещодавно грали за нас. Я дуже близько дружу з тренером Гремом Поттером.

Ми з нетерпінням чекаємо на возз'єднання з хлопцями та самих матчів. Таких цікавих суперників ми хочемо в Лізі чемпіонів. Звичайно ж, ми намагатимемося пройти в наступний раунд", – сказав головний тренер Боруссії.

Раніше ми писали, що Челсі може посилитись лідером Мілана Рафаелем Леау.