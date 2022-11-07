Клопп: Тільки уявіть, якою буде атмосфера на матчах з Реалом

Німецький тренер Ліверпуля — про результати жеребкування ЛЧ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де "червоним" належить зіграти проти Реала.

"Перше, що можна сказати про це жеребкування, – це справжня Ліга чемпіонів. Це протистояння, яке говорить саме за себе. Я знаю, що ми грали з Реалом у кількох нещодавніх фіналах, але не так часто наші два клуби зустрічалися у двоматчевих протистояннях, тож тепер ми можемо з нетерпінням чекати на це.

Історія результатів Реала в єврокубках найкраща. Ми це знаємо. Але ми також знаємо, що в нас із цим теж не так уже й погано. Крім того, ми знаємо про силу Енфілда, і всі знають, що це означає.

Це справді класний жереб. До самих матчів ще кілька місяців, але тільки уявіть, якою буде атмосфера на обох іграх. Звичайно, до цього буде ще багато футболу, тому ми зосередимося на кожній грі крок за кроком, але так, це жеребкування дало нам щось особливе, на що ми з нетерпінням чекаємо", — сказав Клопп.

До речі, сьогодні стало відомо, що Ліверпуль виставлено на продаж.