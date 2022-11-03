Орбан: Шахтарю респект за груповий етап, вони провели його блискуче

Легенда Рб стосовно матчу проти українського колективу.

Капітан та легенда Лейпцига Віллі Орбан поділився думками щодо матчу проти Шахтаря.

"Для нас це була велика гра, і все залежало від неї. Ми були трохи напружені перед поєдинком, тому що нам потрібно було добре виступити. Але ми добре підготувалися і добре почали. Команда була агресивною поза володінням, створювала хороші моменти на протязі матчу. З такою грою ми стали заслуженими переможцями. Ми зіграли чудову гру.

Оскільки ми є молодим клубом, не було ймовірності, що ми відіграємо гандикап і вийдемо з групи після того, як розпочали її з двох поразок. Я дуже пишаюся командою. Респект Шахтарю, який провів блискучий груповий етап. Це непросто, враховуючи їх поточну ситуацію. Ми хочемо набрати якомога більше очок у трьох іграх, що залишилися до перерви на мундіаль".

Шахтар програв Лейпцигу та залишив чемпіонську лігу.