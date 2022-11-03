Стали відомі потенційні суперники Шахтаря та Руха у юнацькій лізі УЄФА

Українські колективи незабаром дізнаються своїх опонентів.

8 листопада відбудеться жеребкування стадії 1/16 фіналу юнацької ліги УЄФА, де зіграють львівський Рух та донецький Шахтар.

Звісно, українські колективи будуть розведені та не зможуть зіграти один проти одного.

Нагадаємо, що вчора "жовто-чорні" переграли Галатасарай, а "гірники" посіли другу сходинку у групі.

Повний список учасників цієї стадії:

Шлях чемпіонів: АЗ, Генк, Хайдук, Хіберніан, МТК, Панатінаїкос, Рух, Янг Бойз.

Другі місця: Аякс, Боруссія Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт, Інтер, Ювентус, Порту, Зальцбург, Шахтар.

Тріумфатори 1/16 фіналу далі потрапляють на переможців груп — Мілан, Атлетіко, Парі Сен-Жермен, Реал, Спортінг, Барселону, Ліверпуль, Манчестер Сіті.