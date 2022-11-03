Ліга чемпіонів. Хто вийшов у плей-оф?

Завершився шостий тур групового раунду Ліги чемпіонів, а отже, з'ясувалось, які команди зіграють у раунді плей-оф змагання.
Група А.
Вийшли у плей-оф: Наполі (1 місце), Ліверпуль (2 місце)
У Лігу Європи: Аякс
Вибув із єврокубків: Рейнджерс.
Група В
Вийшли у плей-оф: Порту (1 місце), Брюгге (2 місце)
У Лігу Європи: Баєр Леверкузен
Вибув із єврокубків: Атлетіко.
Група С
Вийшли у плей-оф: Баварія (1 місце), Інтер (2 місце)
У Лігу Європи: Барселона
Вибув із єврокубків: Вікторія Пльзень.
Група D
Вийшли у плей-оф: Тоттенгем (1 місце), Айнтрахт Ф (2 місце)
У Лігу Європи: Спортінг
Вибув із єврокубків: Марсель.
Група Е
Вийшли у плей-оф: Челсі (1 місце), Мілан (2 місце)
У Лігу Європи: Зальцбург
Вибув із єврокубків: Динамо Загреб.
Група F
Вийшли у плей-оф: Реал (1 місце), Лейпциг (2 місце)
У Лігу Європи: Шахтар
Вибув із єврокубків: Селтік.
Група G
Вийшли у плей-оф: Манчестер Сіті (1 місце), Боруссія Д (2 місце)
У Лігу Європи: Севілья
Вибув із єврокубків: Копенгаген.
Група Н
Вийшли у плей-оф: Бенфіка (1 місце), ПСЖ (2 місце)
У Лігу Європи: Ювентус
Вибув із єврокубків: Маккабі Хайфа.