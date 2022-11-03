Ліга чемпіонів. Хто вийшов у плей-оф?

03 листопада 2022

Ліга чемпіонів, Getty Images

Football.ua пропонує ознайомитись з розкладами у групах після завершення групового раунду.

Завершився шостий тур групового раунду Ліги чемпіонів, а отже, з'ясувалось, які команди зіграють у раунді плей-оф змагання.

Група А.

Вийшли у плей-оф: Наполі (1 місце), Ліверпуль (2 місце)

У Лігу Європи: Аякс

Вибув із єврокубків: Рейнджерс.

Група В

Вийшли у плей-оф: Порту (1 місце), Брюгге (2 місце)

У Лігу Європи: Баєр Леверкузен

Вибув із єврокубків: Атлетіко.

Група С

Вийшли у плей-оф: Баварія (1 місце), Інтер (2 місце)

У Лігу Європи: Барселона

Вибув із єврокубків: Вікторія Пльзень.

Група D

Вийшли у плей-оф: Тоттенгем (1 місце), Айнтрахт Ф (2 місце)

У Лігу Європи: Спортінг

Вибув із єврокубків: Марсель.

Група Е

Вийшли у плей-оф: Челсі (1 місце), Мілан (2 місце)

У Лігу Європи: Зальцбург

Вибув із єврокубків: Динамо Загреб.

Група F

Вийшли у плей-оф: Реал (1 місце), Лейпциг (2 місце)

У Лігу Європи: Шахтар

Вибув із єврокубків: Селтік.

Група G

Вийшли у плей-оф: Манчестер Сіті (1 місце), Боруссія Д (2 місце)

У Лігу Європи: Севілья

Вибув із єврокубків: Копенгаген.

Група Н

Вийшли у плей-оф: Бенфіка (1 місце), ПСЖ (2 місце)

У Лігу Європи: Ювентус

Вибув із єврокубків: Маккабі Хайфа.

 

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