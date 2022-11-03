Стрічка новин

00:38

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів-2022/23: де дивитись та коли

00:30

Петряк — про суддівство: Напевно, вони звикли до такої гри, а ми — ні

00:25

Ліга чемпіонів. Хто вийшов у плей-оф?

00:03

Боруссія Дортмунд розійшлася миром із Копенгагеном

23:59

Ліга чемпіонів, група Н. Бенфіка забила шість Маккабі Х і дивом викинула ПСЖ з першого місця

23:57

Челсі взяв реванш у Динамо Загреб за поразку у першому турі Ліги чемпіонів

23:56

Бенефіс Жиру дозволив Мілану розбити Зальцбург та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

23:55

Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі із Севільєю

23:30

Тренер Руха U-19: Я гордий за хлопців, тішуся, що наша команда пройшла у євровесну

23:15

Анчелотті повторив рекорд Алекса Фергюсона за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів