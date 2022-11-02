Тренер Руха U-19: Я гордий за хлопців, тішуся, що наша команда пройшла у євровесну

Фахівець оцінив перемогу над Галатасараєм.

Головний тренер Руха U-19 Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над Галатасараєм (3:1) у другому матчі Юнацької ліги УЄФА (6:2 за сумою двох матчів).

"Я гордий за хлопців. Хочу подякувати не тільки тій команді, що сьогодні грала, але й тим хлопцям, які завоювали таке право – виступати в Юнацькій лізі УЄФА. Дуже вдячний усім, пишаюся ними. Тішуся, що наша команда пройшла у євровесну.

Ми дуже хочемо, щоби хлопці максимально професійно ставилися до футболу, до різних моментів у ньому. Нещодавно з Металістом 1925 ми теж 3:0 вигравали і закінчили 3:2. Тому вимагаємо від них тримати концентрацію до кінця, не розслаблятися, який би рахунок не був на табло.

Переломний момент відчули після вилучення в суперників, але не після першого гола, тому що насправді Галатасарай – дуже хороша команда, в якій індивідуально сильні футболісти. Тому я просив хлопців грати до останньої хвилини.

Зараз ми граємо через два дні на третій. Найближчої суботи в нас матч у чемпіонаті. Тому також хотілося, щоби в другому таймі хлопці дещо поберегли сили та раціонально зіграли, дорожили м’ячем. Вийшло, що після перерви забили ще два голи. Те, що двічі перемогли Галатасарай з однаковим рахунком 3:1, особливого значення не має. Наше першочергове завдання було пройти в наступну стадію, і його хлопці виконали", — сказав фахівець.