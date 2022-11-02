Антелотті: Мета Реала — фінішувати першими у групі

Слова Карло Анчелотті перед матчем останнього туру ЛЧ.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти Селтіка "вершкові" будуть грати на перемогу, щоб посісти перше місце в групі.

"Це важлива гра. Мета – фінішувати першими у групі. Селтік – сильна команда, яку я поважаю. Селтік не збирається змінювати свою ідентичність. Вони гратимуть із пристрастю. Це буде відкрита гра. Наш суперник постарається зіграти інтенсивно, тож ми розуміємо, що на нас чекає непроста зустріч. Ми готові, постараємось завтра показати, на що здатні", – заявив Карло Анчелотті.

Відзначимо, що якщо Реал програє або зіграє у нічию, а Лейпциг виграє у Шахтаря, то "королівський клуб" фінішує на другому місці. Про всі розклади перед матчами ЛЧ можна дізнатися тут.