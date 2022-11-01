Соболь відіграв солідний матч проти Баєра за версією WhoScored

Українець отримав доволі високий бал.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Брюгге у гостях поділило очки з Баєром — 0:0.

Господарі поля мали досить багато гольових моментів, але захист бельгійців та воротар Сімон Міньйоле грали надійно.

Саме тому Міньйоле став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored, отримавши 7,9.

Однаковий бал 7,1 мають українець Едуард Соболь та центрбек Меєр. Це друга найвища оцінка у матчі. Роман Яремчук, який з'явився лише на 87 хвилині, отримав 6,0.

Нагадаємо, що Брюгге зайняв другу сходинку у Групі В та вийшов у плей-оф ЛЧ. Баєр з третьої сходинки підкорюватиме Лігу Європи.