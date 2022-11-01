Ліга чемпіонів. Група В. Атлетіко посідає останнє місце, Баєр проходить у Лігу Європи

Завершились два поєдинки у квартеті Ліги чемпіонів.

У рамках заключного, шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі В завершились два матчі.

Мадридський Атлетіко на Драгао поступився Порту.

У першому таймі команда Дієго Сімеоне пропустила двічі. На 5 хвилині голом відзначився Таремі, а на 24 забив Еустакіо. У другому таймі Атлетіко атакував, але змінити ситуацію кардинально не зміг. Маркано лише на 90+6 хвилині відіграв один м'яч для мадридців, забивши у власні ворота.

Мадридський клуб вилетів з останнього місця групи, пропустивши вперед Баєр. Порту, у свою чергу, з першого місця виходить у плей-оф.

Порту - Атлетіко Мадрид 2:1

Голи: Таремі, 5, Еустакіо, 24 — Маркано (АГ), 90+6

Порту: Кошта — Пепе (Консейсау, 89), Кардосо, Маркано, Заїду (Венделл, 53) — Отавіо, Груїч, Еустадіо, Галено — Еванілсон (Мартінес, 81), Таремі.

Атлетіко: Облак — Мандава, Хіменес, Савіч, Сауль (Карраско, 60), Моліна — Вітсель, Де Пауль, Феліш (Кунья, 60), Корреа (Барріос, 85) — Грізманн.

Попередження: Кардосо, Груїч, Де Пауль, Мандава, Савіч.

У паралельному матчі Баєр у Леверкузені зустрічався із Брюгге.

Команди так і не змогли відкрити рахунок, хоча спроби зробити це були. Баєр багато атакував, Брюгге грав на контратаках.

Незважаючи на нульову нічию, німецький колектив виборов путівку у Лігу Європи. Брюгге з другого місця вийшов у плей-оф ЛЧ. Едуард Соболь зіграв 79 хвилин, а Роман Яремчук вийшов на 87 хвилині.

Баєр — Брюгге 0:0

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба, Фрімпонг, Баккер — Паласіос (Демірбай, 46), Андріх, Діабі (Адлі, 76), Хадсон-Одої (Амірі, 76) — Шик (Гложек, 89).

Брюгге: Міньйоле — Маєр, Мехеле, Боята, Соболь (Ларін, 79), Б'юкенан — Ванакен, Сова, Ланг (Сков Ольсен, 67), Нільсен — Хутгла (Яремчук, 87).

Попередження: Паласіос, Андрії, Соболь, Боята, Нільсен.