Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G.

У рамках групи G на нас чекають два протистояння: дортмундська Боруссія проекзаменує на виїзді данський Копенгаген, а на іспанську Севілью чекає виїзна зустріч з англійським Манчестер Сіті.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сіті 5 3 2 0 11 1 11 2 Боруссія Дортмунд 5 2 2 1 9 4 8 3 Севілья 5 1 2 2 5 9 5 4 Копенгаген 5 0 2 3 0 11 2



КОПЕНГАГЕН — БОРУССІЯ ДОРТМУНД

СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІЯР АГАЄВ (АЗЕРБАЙДЖАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Копенгаген підходить до матчу шостого туру з двома балами та без жодних шансів на євровесну. Данці втратили останню можливість в минулому турі, поступившись Севільї з рахунком 0:3. Тим не менш, Копенгаген може дати бій супротивнику без зайвого тиску з точки зору турнірної перспективи.

Боруссія Дортмунд, своєю чергою, знаходиться на другій сходинці с вісьмома балами, але вже не зможе як і піднятися на першу позицію, так і опуститись на третє місце.

В матчі чемпіонату Німеччини в ці вихідні дортмундці грали проти Айнтрахта з Франкфурту та здобули перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що в першому матчі між цими командами було зафіксовано перемогу Боруссії Дортмунд з розгромним рахунком — 3:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Копенгаген: Грабара — Крістенсен, Лунд, Желерт, Дікс — Йоханнессон, Классон, Клем — Дарамі, Харальдссон, Лерагер

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар — Беллінгем, Езджан — Адеємі, Мален, Брандт — Модест

Не зіграють: Бойлесен, Зека, Аму, Хочолава — Біно-Гіттенс, Морей, Геррейру, Камара, Ройс, Меньє

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

МАНЧЕСТЕР СІТІ — СЕВІЛЬЯ

СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН РАМОН ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОРЕЛЬ ГРІНФЕЛЬД (ІЗРАЇЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Манчестер Сіті після п'яти турів групового етапу Ліги чемпіонів набрав одинадцять балів та закріпив за собою першу сходинку у квартеті. "Містяни" вже вирішили всі питання та можуть провести часткову ротацію складу у цій грі. На вихідних команда Хосепа Гвардіоли змогла мінімально обіграти Лестер завдяки голу Де Брюйне.

Севілья, своєю чергою, вже нікуди не дінеться с третьої сходинки. В минулі вихідні "нервіонці" грали проти Райо Вальєкано та поступились на своєму полі. Підопічні Хорхе Сампаолі захочуть реабілітуватись перед своїми фанатами та дати бій іменитій команді. Позитивний результат вкрай важливий для психологічного стану андалусійців.

Зазначимо, що в першому матчі Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 4:0 завдяки голам Голанда, Фодена та Діаша.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Рубен Діаш, Аке, Гомес — Палмер, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Альварес, Фоден

Севілья: Буну — Монтіель, Гудель, Маркан, Теллес — Жордан, Іско, Ракітич — Ламела, Сусо, Папу Гомес

Не зіграють: Голанд, Філіпс, Уокер — Фернандо, Ньянзу, Корона, Ен-Несірі, Торрес

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