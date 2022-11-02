Реал — Селтік. Напередодні

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі Ліги чемпіонів.

У рамках шостого раунду групового етапу Ліги чемпіонів Реал на своєму полі зіграє проти Селтіка.

Реал — РБ Лейпциг

Середа, 2 листопада, 19:45. Стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр матчу — Стефані Фраппар (Франція).

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 10 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 9 3 Шахтар 5 1 3 1 8 6 6 4 Селтік 5 0 2 3 3 10 2





Реал підходить до гри проти Селтіка на першій сходинці квартету з десятьма балами після п'яти проведених зустрічей. Команда Карло Анчелотті в минулому турі поступилась РБ Лейпциг, тому вимушена вирішувати питання першого місця в групі в останньому турі.

Для успіху Реалу потрібно не пропустити поперед себе РБ Лейпциг, який буде грати проти Шахтаря.

Селтік, своєю чергою, вже втратив усі шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи, тому може зіграти у своє задоволення проти чинного переможця турніру. В першому матчі шотландці дуже непогано виглядали на фоні Реалу, проте посипались у другій половині гри, пропустивши три м'ячі, на що не змогли знайти відповідь.

В минулі вихідні команда Карло Анчелотті грала проти Жирони на своєму полі та не змогла здобути перемогу. Велике обурення в стані мадридців викликало суддівство у тій грі. В Реалі впевнені, що арбітр зробив декілька помилок.

Через це настрій у гравців не найкращий, або, можливо, доволі злий, отже Реал захоче порадувати своїх фанатів.

Селтік же грав в рамках чемпіонату Шотландії проти Лівнгстона та здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0, закріпивши за собою перше місце в внутрішній першості.

Особливих кадрових проблем у Реала немає, тому команда може предстати у найбільш потужному вигляді. Селтіку ж не буде вистачати Старфельта та МакГрегора.

Орієнтовні склади:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді — Модрич, Кроос, Чуамені — Вінісіус, Бензема, Вальверде

Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Йєнс, Тейлор — О'Райлі, Хатате — Абада, Хакшабанович, Жота — Джакомакіс

Не зіграють: Старфельт, МакГрегор

Цікавий факт:

- Селтік не зміг перемогти в останніх восьми матчах Ліги чемпіонів.

Поточна форма: