Реал — Селтік. Напередодні

У рамках шостого раунду групового етапу Ліги чемпіонів Реал на своєму полі зіграє проти Селтіка.
Реал — РБ Лейпциг
Середа, 2 листопада, 19:45. Стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр матчу — Стефані Фраппар (Франція).
Реал підходить до гри проти Селтіка на першій сходинці квартету з десятьма балами після п'яти проведених зустрічей. Команда Карло Анчелотті в минулому турі поступилась РБ Лейпциг, тому вимушена вирішувати питання першого місця в групі в останньому турі.
Для успіху Реалу потрібно не пропустити поперед себе РБ Лейпциг, який буде грати проти Шахтаря.
Селтік, своєю чергою, вже втратив усі шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи, тому може зіграти у своє задоволення проти чинного переможця турніру. В першому матчі шотландці дуже непогано виглядали на фоні Реалу, проте посипались у другій половині гри, пропустивши три м'ячі, на що не змогли знайти відповідь.
В минулі вихідні команда Карло Анчелотті грала проти Жирони на своєму полі та не змогла здобути перемогу. Велике обурення в стані мадридців викликало суддівство у тій грі. В Реалі впевнені, що арбітр зробив декілька помилок.
Через це настрій у гравців не найкращий, або, можливо, доволі злий, отже Реал захоче порадувати своїх фанатів.
Селтік же грав в рамках чемпіонату Шотландії проти Лівнгстона та здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0, закріпивши за собою перше місце в внутрішній першості.
Особливих кадрових проблем у Реала немає, тому команда може предстати у найбільш потужному вигляді. Селтіку ж не буде вистачати Старфельта та МакГрегора.
Орієнтовні склади:
Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді — Модрич, Кроос, Чуамені — Вінісіус, Бензема, Вальверде
Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Йєнс, Тейлор — О'Райлі, Хатате — Абада, Хакшабанович, Жота — Джакомакіс
Не зіграють: Старфельт, МакГрегор
Цікавий факт:
- Селтік не зміг перемогти в останніх восьми матчах Ліги чемпіонів.
Поточна форма:
прогноз 2:0