Соболь в старті на матч Брюгге — Баєр, Яремчук в запасі

Команда українців зіграє матч ЛЧ.

У рамках заключного, шостого туру Ліги чемпіонів, Брюгге у Німеччині протистоятиме леверкузенському Баєру.

Український захисник Брюгге Едуард Соболь вийде з перших хвилин на матч. Форвард Роман Яремчук залишився у запасі.

Баєр: Градецкі — Андрії, Баккер, Фрімпонг, Та, Тапсоба, Паласіос, Діабі, Коссуну, Шик, Хадсон-Одої.

Запасні: Ломб, Луньов, Адлі, Азхіл, Амірі, Гложек, Демірбай, Пауліньо, Фосу-Менса.

Брюгге: Міньйоле — Соболь, Ланг, Маєр, Ванакен, Сова, Хутгла, Нільсен, Б'юккенен, Боята, Мехеле.

Запасні: Ламмерс, Аудор, Нуса, Саббе, Спілеерс, Сков Ольсен, Яремчук, Сандра, Ларін.

Матч між Баєром та Брюгге розпочнеться 1 листопада о 19:45 за київським часом.