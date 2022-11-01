Сімеоне: Хочу виграти Лігу чемпіонів з Атлетіко

01 листопада 2022

Дієго Сімеоне, Getty Images

Аргентинському фахівцю не вистачає цього трофею.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне заявив, що розраховує виграти разом із нинішньою командою колись Лігу чемпіонів.

"Безперечно, Ліга чемпіонів тисне на мене, адже я знаю, що один фінал ми програли по пенальті, а інший – на 93-й хвилині. Але я дуже націлений на це.

Продовжу наполягати на перемозі в Лізі чемпіонів доти, доки матиму можливість працювати з цим клубом. Нам її не вистачає", — наводить слова Сімеоне GSFN.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Атлетіко втратив шанси на вихід до плей-офф ЛЧ.

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