Сімеоне: Хочу виграти Лігу чемпіонів з Атлетіко

Аргентинському фахівцю не вистачає цього трофею.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне заявив, що розраховує виграти разом із нинішньою командою колись Лігу чемпіонів.

"Безперечно, Ліга чемпіонів тисне на мене, адже я знаю, що один фінал ми програли по пенальті, а інший – на 93-й хвилині. Але я дуже націлений на це.

Продовжу наполягати на перемозі в Лізі чемпіонів доти, доки матиму можливість працювати з цим клубом. Нам її не вистачає", — наводить слова Сімеоне GSFN.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Атлетіко втратив шанси на вихід до плей-офф ЛЧ.