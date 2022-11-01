Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

01 листопада 2022

Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи D.

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2022/23 добігає кінця, в результаті чого стане відомо, хто ж вирушить у плей-офф турніру, хто гратиме в Лізі Європи, а хто залишиться без єврокубкової весни.

Турнірна таблиця:

Спортінг Лісабон — Айнтрахт
1 листопада, 22:00, стадіон Жозе Алваладе, Лісабон. Арбітр зустрічі – Славко Вінчич (Словенія).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Це найцікавіша група з погляду інтриги! Перша команда за підсумками заключного туру може стати третьою, а четверта – вийти у плей-офф Ліги чемпіонів!

Загалом розклад такий:

Айнтрахт вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Німецький клуб стане першим, якщо переможе, а Тоттенгем – ні. Якщо обидві зустрічі завершаться внічию, Айнтрахт стане третім. Такий же результат буде у разі поразок Айнтрахта та Марселя.

Спортінг Лісабон вийде до 1/8 фіналу, якщо не програє. Лісабонці стануть першими, якщо переможуть, а Тоттенгем – ні. Спортінг фінішує третім, якщо поступиться і водночас програє Марсель.

Група дуже щільна і обидві команди розуміють, що для потрапляння до плей-офф потрібна лише перемога. У такому разі передбачити вікторію одного із суперників украй складно, хоча Спортінг виграв у першому колі 3:0.

За версією букмекерів, трохи більше шансів на перемогу у Спортінга: перемога лісабонської команди оцінюється коефіцієнтом 2.39, а перемога німецької – 3.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.55.

Орієнтовні склади:

Спортінг Лісабон: Адан – Інасіу, Котс, Рейс – Порро, Угарте, Александропулос, Сантуш – Трінкау, Едвардс, Поте.

Айнтрахт: Трапп — Якіч, Ндіка, Тута — Кнауфф, Камада, Роде, Пеллегріні — Гетце, Ліндстрем — Муані.

Не зіграють: Браганка, Нету – Ленс, Хесебе, Туре, Бута, Веніг.

Під питанням: Моріта, Паулінью, Сен Жюст – Кнауфф.

footballпрогноз 2:2

Марсель — Тоттенгем
1 листопада, 22:00, стадіон Стад-де-Марсель, Марсель. Арбітр зустрічі – Шимон Марчиняк (Польща).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Як уже зазначалося вище, група D — найбільша інтригуюча в цьому розіграші групового етапу Ліги чемпіонів.

Коротко про те, що влаштує і не влаштує Марсель і Тоттенгем:

Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Команда фінішує першою, якщо переможе або у разі нічиїх в обох матчах. "Шпори" за будь-якого розкладу не будуть останніми.

Марсель потрапить до плей-офф Ліги чемпіонів, якщо здобуде перемогу. Марсельці стануть першими, якщо переможуть, а в іншому матчі буде зафіксовано нічию. Марсель займе третє місце, якщо зіграє внічию, а Спортінг зазнає поразки.

Очевидно, що колектив Антоніо Конте гратиме другим номером, адже їм потрібно не програти, щоб вийти до наступного раунду турніру, а Марселю потрібна лише перемога, якщо вони хочуть зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, дещо більше шансів на перемогу у Тоттенгема: перемога "шпор" оцінюється коефіцієнтом 2.48, а Марселя — 2.90. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.50.

Орієнтовні склади:

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерді, Колашинац – Клаус, Ронжье, Верету, Тавареш – Пає, Гендузі – Санчес.

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Дайєр, Девіс — Сессеньон, Хойб'єрг, Бентакур, Перішич — Моура, Кейн, Сон Хин Мін.

Не зіграють: Байї – Рішарлісон.

Під питанням: ... — Ромеро, Кулусевські.

footballпрогноз 1:1
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