Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи D.

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2022/23 добігає кінця, в результаті чого стане відомо, хто ж вирушить у плей-офф турніру, хто гратиме в Лізі Європи, а хто залишиться без єврокубкової весни.

Турнірна таблиця:

Спортінг Лісабон — Айнтрахт

1 листопада, 22:00, стадіон Жозе Алваладе, Лісабон. Арбітр зустрічі – Славко Вінчич (Словенія).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Це найцікавіша група з погляду інтриги! Перша команда за підсумками заключного туру може стати третьою, а четверта – вийти у плей-офф Ліги чемпіонів!

Загалом розклад такий:

Айнтрахт вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Німецький клуб стане першим, якщо переможе, а Тоттенгем – ні. Якщо обидві зустрічі завершаться внічию, Айнтрахт стане третім. Такий же результат буде у разі поразок Айнтрахта та Марселя.

Спортінг Лісабон вийде до 1/8 фіналу, якщо не програє. Лісабонці стануть першими, якщо переможуть, а Тоттенгем – ні. Спортінг фінішує третім, якщо поступиться і водночас програє Марсель.

Група дуже щільна і обидві команди розуміють, що для потрапляння до плей-офф потрібна лише перемога. У такому разі передбачити вікторію одного із суперників украй складно, хоча Спортінг виграв у першому колі 3:0.

За версією букмекерів, трохи більше шансів на перемогу у Спортінга: перемога лісабонської команди оцінюється коефіцієнтом 2.39, а перемога німецької – 3.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.55.

Орієнтовні склади:

Спортінг Лісабон: Адан – Інасіу, Котс, Рейс – Порро, Угарте, Александропулос, Сантуш – Трінкау, Едвардс, Поте.

Айнтрахт: Трапп — Якіч, Ндіка, Тута — Кнауфф, Камада, Роде, Пеллегріні — Гетце, Ліндстрем — Муані.

Не зіграють: Браганка, Нету – Ленс, Хесебе, Туре, Бута, Веніг.

Під питанням: Моріта, Паулінью, Сен Жюст – Кнауфф.

прогноз 2:2

Марсель — Тоттенгем

1 листопада, 22:00, стадіон Стад-де-Марсель, Марсель. Арбітр зустрічі – Шимон Марчиняк (Польща).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Як уже зазначалося вище, група D — найбільша інтригуюча в цьому розіграші групового етапу Ліги чемпіонів.

Коротко про те, що влаштує і не влаштує Марсель і Тоттенгем:

Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Команда фінішує першою, якщо переможе або у разі нічиїх в обох матчах. "Шпори" за будь-якого розкладу не будуть останніми.

Марсель потрапить до плей-офф Ліги чемпіонів, якщо здобуде перемогу. Марсельці стануть першими, якщо переможуть, а в іншому матчі буде зафіксовано нічию. Марсель займе третє місце, якщо зіграє внічию, а Спортінг зазнає поразки.

Очевидно, що колектив Антоніо Конте гратиме другим номером, адже їм потрібно не програти, щоб вийти до наступного раунду турніру, а Марселю потрібна лише перемога, якщо вони хочуть зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, дещо більше шансів на перемогу у Тоттенгема: перемога "шпор" оцінюється коефіцієнтом 2.48, а Марселя — 2.90. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.50.

Орієнтовні склади:

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерді, Колашинац – Клаус, Ронжье, Верету, Тавареш – Пає, Гендузі – Санчес.

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Дайєр, Девіс — Сессеньон, Хойб'єрг, Бентакур, Перішич — Моура, Кейн, Сон Хин Мін.

Не зіграють: Байї – Рішарлісон.

Під питанням: ... — Ромеро, Кулусевські.