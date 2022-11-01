Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2022/23 добігає кінця, в результаті чого стане відомо, хто ж вирушить у плей-офф турніру, хто гратиме в Лізі Європи, а хто залишиться без єврокубкової весни.
Турнірна таблиця:
Спортінг Лісабон — Айнтрахт
1 листопада, 22:00, стадіон Жозе Алваладе, Лісабон. Арбітр зустрічі – Славко Вінчич (Словенія).
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Це найцікавіша група з погляду інтриги! Перша команда за підсумками заключного туру може стати третьою, а четверта – вийти у плей-офф Ліги чемпіонів!
Загалом розклад такий:
Айнтрахт вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Німецький клуб стане першим, якщо переможе, а Тоттенгем – ні. Якщо обидві зустрічі завершаться внічию, Айнтрахт стане третім. Такий же результат буде у разі поразок Айнтрахта та Марселя.
Спортінг Лісабон вийде до 1/8 фіналу, якщо не програє. Лісабонці стануть першими, якщо переможуть, а Тоттенгем – ні. Спортінг фінішує третім, якщо поступиться і водночас програє Марсель.
Група дуже щільна і обидві команди розуміють, що для потрапляння до плей-офф потрібна лише перемога. У такому разі передбачити вікторію одного із суперників украй складно, хоча Спортінг виграв у першому колі 3:0.
За версією букмекерів, трохи більше шансів на перемогу у Спортінга: перемога лісабонської команди оцінюється коефіцієнтом 2.39, а перемога німецької – 3.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.55.
Орієнтовні склади:
Спортінг Лісабон: Адан – Інасіу, Котс, Рейс – Порро, Угарте, Александропулос, Сантуш – Трінкау, Едвардс, Поте.
Айнтрахт: Трапп — Якіч, Ндіка, Тута — Кнауфф, Камада, Роде, Пеллегріні — Гетце, Ліндстрем — Муані.
Не зіграють: Браганка, Нету – Ленс, Хесебе, Туре, Бута, Веніг.
Під питанням: Моріта, Паулінью, Сен Жюст – Кнауфф.
прогноз 2:2
Марсель — Тоттенгем
1 листопада, 22:00, стадіон Стад-де-Марсель, Марсель. Арбітр зустрічі – Шимон Марчиняк (Польща).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Як уже зазначалося вище, група D — найбільша інтригуюча в цьому розіграші групового етапу Ліги чемпіонів.
Коротко про те, що влаштує і не влаштує Марсель і Тоттенгем:
Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Команда фінішує першою, якщо переможе або у разі нічиїх в обох матчах. "Шпори" за будь-якого розкладу не будуть останніми.
Марсель потрапить до плей-офф Ліги чемпіонів, якщо здобуде перемогу. Марсельці стануть першими, якщо переможуть, а в іншому матчі буде зафіксовано нічию. Марсель займе третє місце, якщо зіграє внічию, а Спортінг зазнає поразки.
Очевидно, що колектив Антоніо Конте гратиме другим номером, адже їм потрібно не програти, щоб вийти до наступного раунду турніру, а Марселю потрібна лише перемога, якщо вони хочуть зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
За версією букмекерів, дещо більше шансів на перемогу у Тоттенгема: перемога "шпор" оцінюється коефіцієнтом 2.48, а Марселя — 2.90. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.50.
Орієнтовні склади:
Марсель: Лопес – Мбемба, Балерді, Колашинац – Клаус, Ронжье, Верету, Тавареш – Пає, Гендузі – Санчес.
Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Дайєр, Девіс — Сессеньон, Хойб'єрг, Бентакур, Перішич — Моура, Кейн, Сон Хин Мін.
Не зіграють: Байї – Рішарлісон.
Під питанням: ... — Ромеро, Кулусевські.
прогноз 1:1