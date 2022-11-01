Ліга чемпіонів. Група В. Напередодні

У вівторок, першого листопада, стартує заключний ігровий день групового етапу Ліги чемпіонів. У групі В Брюгге на виїзді зіграє проти Баєра, а Порту прийматиме Атлетіко.
Баєр — Брюгге
Вівторок, 19:45, 1 листопада. Стадіон Бай Арена (Леверкузен). Головний арбітр зустрічі — Мауріціо Маріані (Італія).
Баєр не має жодних шансів на потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів, проте ще може посперечатися за путівку в Лігу Європи. Для цього леверкузенцям потрібно набрати в шостому турі більше очок ніж Атлетіко уу грі з Порту. Супротивник, леверкузенців, Брюгге, вже гарантував собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, проте не бажає віддавати Порту першу сходинку.
Леверкузенці мають дуже невтішну серію ігор. Німецька команда з п'яти останніх матчів тричі програла т двічі зіграла внічию. У ці вихідні "фармацевти" поступились РБ Лейпциг з рахунком 0:2, тому перебувають не в найкращому психологічному стані.
Брюгге, своєю чергою, відмінно провів перші чотири зустрічі, що дозволило команді зробити історичний крок в плей-офф Ліги чемпіонів. Однак в матчі з Порту бельгійці поступились з рахунком 0:4, тому тепер ризикують втратити першу сходинку у квартеті. Для Брюгге це дуже важливо, щоб отримати менш сильного опонента в плей-офф.
Після поразку від "драконів" Брюгге встиг провести один матч в рамках чемпіонату Бельгії та здобув перемогу з рахунком 4:2.
Перший матч між цими командами завершився мінімальною перемогою Брюгге завдяки голу Сілла під завісу першого тайму.
Орієнтовні склади:
Баєр: Градецкі — Фрімпонг, Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер — Андріх, Амірі — Гадсон-Одої, Шик, Діабі.
Брюгге: Міньйоле — Нуса, Мехле, Бойята, Маєр — Нільсен, Баланта, Ванакен — Хутгла, Сова, Ланг.
Поточна форма:
прогноз 2:2
У паралельному матчі Атлетіко в Мадриді зіграє проти Порту.
Порту — Атлетіко
Вівторок, 19:45, 1 листопада. Стадіон Драгау, Порту. Головний арбітр зустрічі — Даніелє Орсато (Італія).
Порту після п'яти зіграних матчів набрав дев'ять балів та вже гарантував собі вихід в плей-офф турніру, проте ще сподівається посісти першу сходинку в квартеті. Для цього португальській команді потрібно набрати більше балів, ніж набере Брюгге в цьому турі.
Варто відзначити, що "дракони" почали груповий етап турніру з двох поразок, а потім здобули три перемоги. Проте на внутрішній першості у команди не все так добре. У двох останніх матчах чемпіонату Португалії Порту програв Бенфіці з мінімальним рахунком та зіграв внічию з Санта-Кларою.
Атлетіко доволі несподівано не зміг вийти з даної групи у плей-офф турніру, тому змушений конкурувати за путівку в Лігу Європи. Мадриді після п'яти зіграних матчів мають у своєму активі лише п'ять балів та знаходяться на третій сходинці квартету.
Мадридці наразі переживають не найкращі часи, адже після нічиєї з Баєром, яка перекреслила шанси команди на вихід в плей-офф, підопічні Дієго Сімеоне ще й поступились в чемпіонаті Іспанії Кадісу з рахунком 2:3.
Перша зустріч між цими командами завершилась з рахунком 2:1 на користь Атлетіко.
Орієнтовні склади:
Порту: Кошта — Акіно, Кардосо, Маркано, Санусі — Кошта, Еустакіо, Отавіу — Еванілсон, Таремі, Галено.
Атлетіко: Облак — Моліна, Мандава, Савіч, Хіменес, Карраско — Вітсель, Кондогбія, Де Пауль — Феліш, Грізман
Поточна форма:
прогноз 1:1