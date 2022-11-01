Ліга чемпіонів. Група В. Напередодні

Football.ua пропонує анонс поєдинків у групі В Ліги чемпіонів.

У вівторок, першого листопада, стартує заключний ігровий день групового етапу Ліги чемпіонів. У групі В Брюгге на виїзді зіграє проти Баєра, а Порту прийматиме Атлетіко.

№ Команда И В Н П З П О 1 Брюгге 5 3 1 1 7 4 10 2 Порту 5 3 0 2 10 6 9 3 Атлетіко 5 1 2 2 4 7 5 4 Баєр Леверкузен 5 1 1 3 4 8 4



Баєр — Брюгге

Вівторок, 19:45, 1 листопада. Стадіон Бай Арена (Леверкузен). Головний арбітр зустрічі — Мауріціо Маріані (Італія).

Баєр не має жодних шансів на потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів, проте ще може посперечатися за путівку в Лігу Європи. Для цього леверкузенцям потрібно набрати в шостому турі більше очок ніж Атлетіко уу грі з Порту. Супротивник, леверкузенців, Брюгге, вже гарантував собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, проте не бажає віддавати Порту першу сходинку.

Леверкузенці мають дуже невтішну серію ігор. Німецька команда з п'яти останніх матчів тричі програла т двічі зіграла внічию. У ці вихідні "фармацевти" поступились РБ Лейпциг з рахунком 0:2, тому перебувають не в найкращому психологічному стані.

Брюгге, своєю чергою, відмінно провів перші чотири зустрічі, що дозволило команді зробити історичний крок в плей-офф Ліги чемпіонів. Однак в матчі з Порту бельгійці поступились з рахунком 0:4, тому тепер ризикують втратити першу сходинку у квартеті. Для Брюгге це дуже важливо, щоб отримати менш сильного опонента в плей-офф.

Після поразку від "драконів" Брюгге встиг провести один матч в рамках чемпіонату Бельгії та здобув перемогу з рахунком 4:2.

Перший матч між цими командами завершився мінімальною перемогою Брюгге завдяки голу Сілла під завісу першого тайму.

Орієнтовні склади:

Баєр: Градецкі — Фрімпонг, Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер — Андріх, Амірі — Гадсон-Одої, Шик, Діабі.

Брюгге: Міньйоле — Нуса, Мехле, Бойята, Маєр — Нільсен, Баланта, Ванакен — Хутгла, Сова, Ланг.

Поточна форма:

прогноз 2:2

У паралельному матчі Атлетіко в Мадриді зіграє проти Порту.

Порту — Атлетіко

Вівторок, 19:45, 1 листопада. Стадіон Драгау, Порту. Головний арбітр зустрічі — Даніелє Орсато (Італія).

Порту після п'яти зіграних матчів набрав дев'ять балів та вже гарантував собі вихід в плей-офф турніру, проте ще сподівається посісти першу сходинку в квартеті. Для цього португальській команді потрібно набрати більше балів, ніж набере Брюгге в цьому турі.

Варто відзначити, що "дракони" почали груповий етап турніру з двох поразок, а потім здобули три перемоги. Проте на внутрішній першості у команди не все так добре. У двох останніх матчах чемпіонату Португалії Порту програв Бенфіці з мінімальним рахунком та зіграв внічию з Санта-Кларою.

Атлетіко доволі несподівано не зміг вийти з даної групи у плей-офф турніру, тому змушений конкурувати за путівку в Лігу Європи. Мадриді після п'яти зіграних матчів мають у своєму активі лише п'ять балів та знаходяться на третій сходинці квартету.

Мадридці наразі переживають не найкращі часи, адже після нічиєї з Баєром, яка перекреслила шанси команди на вихід в плей-офф, підопічні Дієго Сімеоне ще й поступились в чемпіонаті Іспанії Кадісу з рахунком 2:3.

Перша зустріч між цими командами завершилась з рахунком 2:1 на користь Атлетіко.

Орієнтовні склади:

Порту: Кошта — Акіно, Кардосо, Маркано, Санусі — Кошта, Еустакіо, Отавіу — Еванілсон, Таремі, Галено.

Атлетіко: Облак — Моліна, Мандава, Савіч, Хіменес, Карраско — Вітсель, Кондогбія, Де Пауль — Феліш, Грізман

Поточна форма: