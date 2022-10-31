Левандовські не поїде на матч проти Вікторії через пошкодження спини

Допомога форварда в Чехії команді не знадобиться.

Каталонська Барселона вже є добре обізнаною стосовно власного майбутнього в цьогорічній єврокубковій кампанії, тож останній матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА на полі чеської Вікторії Пльзень для неї немає жодного турнірного значення.

Саме тому на прийдешню гру керманич майбутніх учасників плей-оф Ліги Європи Хаві вирішив не брати польського нападника Роберта Левандовські.

Як запевнює прес-служба "блаугранас", це пов’язано з проблемами гравця зі спиною, що турбували його після матчу проти Валенсії (1:0), у якому вирішальний м’яч опинився саме на рахунку поляка.

Валенсія — Барселона 0:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату Іспанії

Окрім того, очікується, що Хаві не зможе розраховувати на участь у грі Еріка Гарсії та Жюля Кунде, на додачу до вже підтверджених утрат Рональда Араухо, Серхі Роберто , Мемфіса Депая та Андреаса Крістенсена.

Разом із тим, до Пльзені поїдуть Ільяс Ахомаш, Марк Касадо, Алекс Валле та Альваро Санс.

Матч Вікторія — Барселона відбудеться 1 листопада, о 22:00.