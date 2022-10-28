Педрі: Барселона не достатньо конкурентоспроможна

Футболіст висловився про проблеми клубу.

Півзахисник каталонської Барселони Педрі прокоментував невдалі результати та виліт клубу з Ліги чемпіонів.

"Так, у нас багато чого не виходило. Все це потрібно покращувати. З такою самокритикою ми будемо йти тільки вперед — у цьому сезоні доведеться боротися за різні кубки.

З огляду на показану нами сьогодні гру, очевидно, що ми недостатньо конкурентоспроможні. Нам бракує багато чого. Потрібно бути більш холоднокровними у поводженні з м'ячем, вибором правильної побудови атаки.

До того ж ми надто часто втрачаємо м'яч, коли нас навіть не пресингують. Є багато всього, що потребує вдосконалення", — сказав Педрі.

Каталонський клуб другий рік поспіль вилітає з групового етапу Ліги чемпіонів у Лігу Європи.