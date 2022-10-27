Таремі — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Іранець випередив Ліонеля Мессі у голосуванні.

Офіційний сайт УЄФА підвів підсумки голосування за найкращого футболіста тижня у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Їм став нападник Порту Мехді Таремі. Іранський форвард забив два голи у матчі проти Брюгге, що допомогло португальському клубу пройти у плей-оф змагання.

Випередив нападник Ліонеля Мессі (2 голи проти Маккабі Х), Рафу Сілву (2 голи проти Ювентуса) та Джованні Сімеоне (2 голи проти Рейнджерс).

Нагадаємо, що Брюгге та Порту, які вийшли у плей-оф ЛЧ, позаду себе залишили Атлетіко та Баєр.