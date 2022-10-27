РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
0
Порту
4
26 жовтня
19:45
Інтер
4
Вікторія Пльзень
0
26 жовтня
19:45
Наполі
3
Рейнджерс
0
26 жовтня
22:00
Аякс
0
Ліверпуль
3
26 жовтня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
2
26 жовтня
22:00
Барселона
0
Баварія
3
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
1
Спортінг Лісабон
1
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
2
Марсель
1
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Барселона втратила 20 мільйонів євро, не вийшовши до 1/4 Ліги чемпіонів

27 жовтня 2022

Барселона, Getty Images

Каталонський клуб закладав цю суму до свого бюджету.

Стало відомо, які економічні втрати зазнає Барселона через невихід до плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" планували вийти до чвертьфіналу турніру та закладала це до бюджету на сезон. За вихід із групи клуб отримав 9,6 мільйона євро, за вихід до 1/4 фіналу – 10,6 мільйона.

Це означає, що Барселона заробить на 20,2 мільйона євро менше, ніж планувала.

Зазначимо, що сезоном раніше Барселона оцінила збитки через виліт з групи Ліги чемпіонів та 1/4 фіналу Ліги Європи у 12 мільйонів євро.

команди
  Rambler's Top100