Барселона втратила 20 мільйонів євро, не вийшовши до 1/4 Ліги чемпіонів

Каталонський клуб закладав цю суму до свого бюджету.

Стало відомо, які економічні втрати зазнає Барселона через невихід до плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" планували вийти до чвертьфіналу турніру та закладала це до бюджету на сезон. За вихід із групи клуб отримав 9,6 мільйона євро, за вихід до 1/4 фіналу – 10,6 мільйона.

Це означає, що Барселона заробить на 20,2 мільйона євро менше, ніж планувала.

Зазначимо, що сезоном раніше Барселона оцінила збитки через виліт з групи Ліги чемпіонів та 1/4 фіналу Ліги Європи у 12 мільйонів євро.