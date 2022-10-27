Левандовські відвідав роздягальню Баварії після поразки Барселони

Польський нападник поговорив із колишніми партнерами мюнхенського клубу.

Роберт Левандовські зайшов у роздягальню Баварії після поразки Барселони у Лізі чемпіонів.

34-річний футболіст привітав колишніх одноклубників після гри, повідомив журналіст Тобі Альтшаффля.

"Завжди приємно бачити Леві знову. Але, звичайно, співчуваємо йому, особливо знаючи, наскільки він амбітний", – сказав півзахисник Баварії Томас Мюллер.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Роберт Левандовські у п'яти матчах забив п'ять голів, проте вразити ворота своєї колишньої команди йому не вдалося жодного разу.