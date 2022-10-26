Асистентський хет-трик Гнабрі дозволив Баварії знову не помітити супротиву Барселони
26 жовтня 2022
Мюнхенський колектив наближається до ідеального завершення групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Баварія 0:3
Голи: Мане, 10, Шупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5
Барселона: тер Штеген — Бельєрін, Кунде (Гарсія, 68), Алонсо, Бальде — Кесс’є, Бускетс (Торрес, 58), де Йонг — Педрі (Рафінья, 59), Левандовські (Торре, 82), Дембеле (Фаті, 68).
Баварія: Ульрайх — Мазрауї (Станішич, 79), де Лігт, Упамекано (Павар, 63), Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 46) — Гнабрі, Мусіала (Гравенберх, 67), Мане — Шупо-Мотінг (Мюллер, 62).
Попередження: Бускетс — Мазрауї, Горецка, Упамекано, де Лігт.