Асистентський хет-трик Гнабрі дозволив Баварії знову не помітити супротиву Барселони

Мюнхенський колектив наближається до ідеального завершення групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

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Барселона — Баварія 0:3

Голи: Мане, 10, Шупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5



Барселона: тер Штеген — Бельєрін, Кунде (Гарсія, 68), Алонсо, Бальде — Кесс’є, Бускетс (Торрес, 58), де Йонг — Педрі (Рафінья, 59), Левандовські (Торре, 82), Дембеле (Фаті, 68).



Баварія: Ульрайх — Мазрауї (Станішич, 79), де Лігт, Упамекано (Павар, 63), Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 46) — Гнабрі, Мусіала (Гравенберх, 67), Мане — Шупо-Мотінг (Мюллер, 62).



Попередження: Бускетс — Мазрауї, Горецка, Упамекано, де Лігт.