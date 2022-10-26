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Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Асистентський хет-трик Гнабрі дозволив Баварії знову не помітити супротиву Барселони

26 жовтня 2022

Барселона — Баварія, Getty Iamges

Мюнхенський колектив наближається до ідеального завершення групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Барселона — Баварія 0:3
Голи: Мане, 10, Шупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5

Барселона: тер Штеген — Бельєрін, Кунде (Гарсія, 68), Алонсо, Бальде — Кесс’є, Бускетс (Торрес, 58), де Йонг — Педрі (Рафінья, 59), Левандовські (Торре, 82), Дембеле (Фаті, 68).

Баварія: Ульрайх — Мазрауї (Станішич, 79), де Лігт, Упамекано (Павар, 63), Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 46) — Гнабрі, Мусіала (Гравенберх, 67), Мане — Шупо-Мотінг (Мюллер, 62).

Попередження: Бускетс — Мазрауї, Горецка, Упамекано, де Лігт.
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