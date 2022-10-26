Анчелотті: З однієї поразки ти дізнаєшся більше, ніж з десяти перемог поспіль

Наставник мадридців прокоментував поразку у матчі проти Лейпцига.

Карло Анчелотті поділився думками стосовно матчу проти Лейпцига.

Це була доволі важка гра, тому що вони (Рб) справді грали на своїй найсильнішій якості — контратаках. Нам було важко увійти в гру, але ми це зробили.



Я не помітив браку інтенсивності чи настрою. Рано чи пізно ми повинні були програти. Ця поразка завдає болю, але, можливо, менше, ніж інші, тому що у нас є шанс фінішувати на першому місці у групі.



З поразки можна дізнатися більше, ніж з десяти перемог поспіль. Ми зосередимося на тому, що у нас вийшло не дуже добре. Ми погано захищалися на стандартах, пропустили два необов'язкових голи. Загалом ми виглядали непогано, проте такі речі трапляються. Ми не показали того результату, на який сподівалися. Ми пропустили двічі і повинні були грати інакше.



Вони добре захищалися, намагалися вразити нас на контратаці, і саме тут вони дуже швидкі. У нас були шанси і ми трималися в грі, поки вони не зробили рахунок 3:1. Ви повинні ризикувати, якщо хочете повернутися, і ми ризикнули, але це не спрацювало. Гравці, які залишилися вдома, не змогли зіграти, а ті, хто був задіяний сьогодні, мали мало ігрового часу раніше. Я не сильно змінював команду".