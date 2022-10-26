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Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Ліга чемпіонів. Група A. Напередодні

26 жовтня 2022

Наполі - Рейнджерс, Getty Images

Анонс матчів п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи A.

У передостанньому турі групового етапу ліги чемпіонів Наполі на своєму полі прийме Рейнджерс, а Аякс – Ліверпуль.

Турнірне положення

Наполі — Рейнджерс
26 жовтня, 22:00, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Арбітр зустрічі — Халіл Мелер (Туреччина).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Наполі успішно виступає у Лізі чемпіонів і вже гарантував собі плей-оф Ліги чемпіонів. Наразі йдеться про те, яке місце неаполітанський колектив займе за підсумками групового турніру. Звичайно, перебуваючи в такій формі, колектив Лучано Спаллетті хоче зайняти перше місце, а для цього потрібно обігравати Рейнджерс, щоб не дивитися на те, як зіграють між собою Аякс і Ліверпуль.

Справи у Рейнджерс йдуть не найкраще — шотландський колектив не набрав жодного очка за чотири тури. Не найкраще йдуть справи і в чемпіонаті Шотландії. Джованні ван Бронкхорст перебуває на межі звільнення, якщо тільки результати команди не покращаться прямо зараз.

Очікується, що Спаллетті виставить оптимальний склад, щоб здобути три очки, а останній тур групового етапу Ліги чемпіонів, можливо, став би формальністю.

За версією букмекерів, Наполі — очевидний лідер зустрічі: перемога італійського колективу оцінюється коефіцієнтом 1.22, а перемога Рейнджерс — 15.00. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 6.80.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Кім, Жуан, Олівейра – Ндомбеле, Лоботка, Зелінські – Лосано, Осімген, Кварацхелія.

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньєр, Кінг, Б. Девіс, Баришич – Ландстрем, С. Девіс – Арфілд, Тіллман, Кент – Чолак.

Не зіграють: Ррахмані – Хаджі, Еландер, Голдсон, Джек, Шуттар, Лоуренс, Офобо.

Під питанням: Замбо-Ангісса, Сірігу — ...

Цікаві факти:

- Рейнджерс не зумів перемогти в останніх 27 із 30 матчів Ліги чемпіонів.

- Наполі забиває щонайменше три голи в останніх чотирьох матчах Ліги чемпіонів.

- Наполі виграв останні чотири матчі у ЛЧ. 

footballпрогноз 3:0

Аякс — Ліверпуль
26 жовтня, 22:00, стадіон Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Арбітр зустрічі – Хосе Санчес (Іспанія).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Для того, щоб гарантувати собі плей-оф Ліги чемпіонів, Ліверпулю достатньо не програти Аяксу. Завдання цілком здійсненне. Незважаючи на невдалі результати в англійській Прем'єр-лізі, "червоні" більш ніж успішно виступають у єврокубках.

Аякс відстає від Ліверпуля на шість очок. Відверто кажучи, дуже мало шансів, що в такій ситуації нідерландський колектив реально може претендувати на вихід у плей-оф.

Нагадаємо, що перший матч між Ліверпулем та Аяксом завершився перемогою англійського колективу (2:1).

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у Ліверпуля: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.93, а перемога нідерландського колективу — 3.55. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.20.

Орієнтовні склади:

Аякс: Пасвеєр – Санчес, Тімбер, Блінд, Бассі – Клаасен, Альварес, Бергейс – Бергвейн, Броббі, Тадич.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Еліотт, Фабіньо, Джонс, Карвалью – Салах – Фірміно.

Не зіграють: Іхаттарен, Тейлор, Ренч, Каплан – Артур, Матіп, Діас, Жота, Кейта, Окслейд-Чемберлен.

Під питанням: ... — ...

Цікаві факти:

- Аякс програв останні три матчі у Лізі чемпіонів.

- Ліверпуль переміг у останніх трьох матчах у Лізі чемпіонів.

- Ліверпуль обіграв Аякс в останніх трьох матчах у всіх турнірах.

footballпрогноз 2:2
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