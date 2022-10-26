Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи D.

П'ятий тур у Лізі чемпіонів продовжиться низкою цікавих протистоянь. У групі D на нас чекають два протистояння: лісабонський Спортинг зіграє на виїзді з лондонським Тоттенгемом, а Марсель зіграє з Айнтрахтом із Франкфурта.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

№ Команда И В Н П З П О 1 Тоттенгем 4 2 1 1 5 4 7 2 Марсель 4 2 0 2 6 4 6 3 Спортінг Лісабон 4 2 0 2 6 6 6 4 Айнтрахт Франкфурт 4 1 1 2 3 6 4



ТОТТЕНГЕМ - СПОРТІНГ

СЕРЕДА. 25 ЖОВТНЯ. 22:00. ТОТТЕНГЕМ ХОТСПУР СТЕДІУМ, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Тоттенгем підходить до поєдинку п'ятого туру з сімома балами після чотирьох ігор. Як не дивно, цей показник дає можливість йти на першій сходинці квартету. За спиною лондонців Марсель та Спортінг, які набрали по шість балів.

Команда Антоніо Конте перебуває не в найкращій формі, програвши дві останні зустрічі в рамках внутрішньої першості. Спершу "шпори" поступились Манчестер Юнайтед 0:2, а потім програли й Ньюкаслу, тому мають реабілітуватись перед своїми фанатами.

Спортінг після чотирьох турів має шість балів та йде третім. Команда Рубена Аморіма дуже гарно почала турнір з двох перемог, але потім двічі поступилась Марселю, що відкинуло команду назад у турнірній таблиці.

Спортінг в минулі вихідні грав проти Каса Піа в чемпіонаті Португалії та здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.

Зазначимо, що перша зустріч між командами завершилась перемогою Спортінга з рахунком 2:0 завдяки голам Паулінью та Гомеша.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Тоттенгем: Льоріс – Санчес, Дайєр, Девіс – Дохерті, Скіпп, Біссума, Бетанкур, Перішич – Кейн, Сон.

Спортінг: Адан – Рейс, Марса, Інасіу – Порро, Моріто, Угарте, Сантуш – Едвардс, Паулінью, Трінкау.

Не зіграють: Рішарлісон, Кулусевські, Танганья — Браганса, Нету, Коатес, Есгайю, Поте

Під питанням: Ромеро, Хойбьєрг — Юст

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

АЙНТРАХТ - МАРСЕЛЬ

СЕРЕДА. 26 ЖОВТНЯ. 22:00. БАНК ПАРК, ФРАНКФУРТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Айнтрахт підходить до цієї гри аутсайдером квартету, проте все ще має шанси навіть на перше місце у групі. Німецька команда поки що змогла обіграти лише Марсель, тому, напевно, дуже серйозно налаштовується на здобуття трьох балів.

Айнтрахт набрав непогану форму, вигравши три останні зустрічі в німецьких внутрішніх змаганнях — проти Боруссії М, Штутгарт Кікерс та Баєра.

Марсель, своєю чергою, після невдалого початку зумів двічі обіграти Спортінг та наразі претендує на високі позиції у групі. Проте похвалитись результатами в чемпіонаті Франції команда не може, адже двічі мінімально програла — спершу ПСЖ, а потім й Лансу.

Перша гра між цими командами в квартеті Ліги чемпіонів завершилась для "провансальців" мінімальною поразкою, тому потрібно реабілітуватись перед власними фанатами.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Айнтрахт: Трапп — Смолчіч, Тута, Н'Діка — Ебімбе, Камада, Соу, Ленс — Ліндстрем, Гетце — Муані.

Марсель: Лопес — Балерді, Колашинац, Балерді — Клос, Верету, Ронж'є, Тавареш — Аріт, Гендузі — Санчес.

Не зіграють: Хасебе, Кнауфф, Тута Веніг, Бута, Туре — Туре, Дьєнг

Під питанням: Байі

ПОТОЧНА ФОРМА: