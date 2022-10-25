Нагельсманн: Немає значення, у плей-оф Баварія, чи ні. Ми повинні перемогти Барселону

Тренер мюнхенців висловився щодо майбутньої гри.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній матч проти Барселони у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми хочемо перемогти. Йдеться про перемогу в престижному поєдинку. Якщо ви хочете виграти титул, ви не повинні демонструвати слабкість. Немає значення, пройшли ви кваліфікацію чи ні.

Левандовські? Я бачу, що він забиває багато голів. У нас був дуже хороший старт без нього, потім у нас був невеликий період слабкості, коли ми не скористалися шансами. На даний момент у нас все добре. Я завжди радий, коли мої колишні гравці щасливі.

Щасливі, що де Лігт з нами. Він знає, у чому він дуже хороший. Він знає, що він не може зробити — і він працює над цим або добре компенсує це. Він дуже хороший гравець для нас з точки зору його зрілої манери гри. Він робить багато важливих речей. Це було абсолютно правильним рішенням підписати його", — сказав тренер.

Матч між Барселоною та Баварією відбудеться 26 жовтня на Камп Ноу. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.