Хаві: Ми разом будемо дивитись у роздягальні матч Інтер — Вікторія, надію втрачають слабкі

Фахівець поспілкувався із пресою напередодні гри.

Головний тренер мюнхенської Баварії Хаві прокоментував поєдинок проти Баварії у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Баварія — це інтенсивна, фізично класна команда, одна з найкращих у світі, і це важлива гра для нас, незалежно від того, що відбувається в Мілані. Ми хочемо виграти цю гру і показати, що ми можемо конкурувати на такому рівні. Коли ми програли в Мюнхені, ми грали добре, але не були фатальними в завершенні, і результат був поганим. Цього разу ми хочемо продуктивності та результату.

Ми зберігаємо маленьку надію, що щось може статися у матчі Вікторія — Інтер. Подивіться, це складно. Ми перебуваємо в незручній ситуації, коли більше не залежимо від самих себе, але ви ніколи не повинні втрачати надію. Ми зустрінемося на Камп Ноу за дві години до гри Баварії і будемо стежити за матчем Інтера. Ми всі разом подивимося це в роздягальні перед грою.

Надію втрачають слабкі. Шкода, що ми не набрали максимум очок ні в Мілані, ні в Мюнхені. Я вже говорив, що конкуренція цього року була жорстокою, але нам потрібно почекати до завтра, і ми все побачимо. Я позитивна людина, і ви мене знаєте. Але, коли все не залежить від тебе, ти вже не такий позитивний. Ситуація незручна, але ми повинні вийти і перемагати", — сказав Хаві.

Нагадаємо, що у разі перемоги Інтера над Вікторією, Барселона втратить будь-які шанси потрапити у плей-оф ЛЧ.

Матч між Барселоною та Баварією відбудеться 26 жовтня на Камп Ноу. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.