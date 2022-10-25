Шахтар U-19 обіграв Селтік U-19 та вийшов із групи Юнацької ліги УЄФА

Юнацька команда "гірників" здобула важливу перемогу.

У рамках п'ятого раунду Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар U-19 змагався у гостях із юнацькою командою Селтіка.

Господарі у першому таймі були досить активними у воріт Твардовського, але арбітр грав досить уважно. На 19 хвилині Брукс отримав можливість забити, але не переграв воротаря Шахтаря з пенальті. Українська команда також мала свої моменти, але забити не вдавалось.

На 64 хвилині другого тайму клуб з Донецька забив. Булеза віддав точну передачу на Погорілого, який не залишив шансів Олуваємі.

Завдяки цій перемозі команда Оскара Ратулутри вийшла у плей-оф Юнацької ліги УЄФА. Вище другого місця вони не підіймуться, і нижче також не впадуть.

Селтік U-19 — Шахтар U-19 0:1

Гол: Погорілий, 64

Селтік: Олуваємі — Корр, Андерсон, Макферсон, Робертсон — Летсоса, Келлі (Істон, 73), Саммерс (Томсон, 56), Вата, Девідсон — Брукс.

Шахтар: Твардовський — Булеза, Фарина, Савченко, Роспутько — Янович, Дрозд (Ющенко, 68), Лосенко (Лосенко, 88), Сігеєв, Пушкарьов (Огарков, 76) — Погорілий (Башмарін, 88).

Попередження: Андерсон, Лосенко, Дрозд, Сігеєв, Роспутько.