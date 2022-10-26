Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи B.

У середу, 26 жовтня, відбудуться два матчі групи В. У першому матчі бельгійський Брюгге зіграє проти португальського Порту, а в другій грі мадридський Атлетіко проведе зустріч із леверкузенським Баєром.

№ Команда И В Н П З П О 1 Брюгге 4 3 1 0 7 0 10 2 Порту 4 2 0 2 6 6 6 3 Атлетіко 4 1 1 2 2 5 4 4 Баєр Леверкузен 4 1 0 3 2 6 3

Брюгге — Порту

26 жовтня, 19:45. Ян Бре́йдел, Брюгге. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Ще до початку єврокубкової кампанії усі списували Брюгге з рахунків та віддавали команді – роль аутсайдера. Проте після чотирьох турів Брюгге не лише забезпечив собі єврокубкову весну, а й вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.

Для бельгійського клубу це вже рекорд в історії, але команда Карла Хофкенса не має наміру зупинятися на досягнутому. У команди нуль пропущених м'ячів та десять очок — блискучі показники, але тепер градус майбутньої гри буде підвищено, оскільки для Порту ще нічого не вирішено.

Порту у свою чергу виходить на один із вирішальних матчів у поганому настрої, оскільки напередодні "дракони" програли принципову зустріч проти Бенфіки у чемпіонаті. Команда Сержіу Консейсау невдало стартувала в єврокубках, програвши два стартові матчі, але потім були дві перемоги над Байєром, які вивели "драконів" на друге місце. Саме зараз Порту може забезпечити собі плей-офф ЛЧ, але потрібна лише перемога.

Якщо коротко про кадри, Брюгге не може розраховувати на дискваліфікованого Камала Сова і травмованого Кайла Ларіна. Тим не менш, у Брюгге є два українці — Едуард Соболь та Роман Яремчук, і коли завдання на груповий етап виконано, можна очікувати для них більше ігрового часу.

У Порту травмований і дискваліфікований Жоау Маріу, а кампанію в лазареті йому складає ветеран Пепе.

Орієнтовні склади команд

Брюгге: Міньйоле — Одоі, Мехеле, Боята, Меєр — Нільсен, Оньєдіка, Ванакен — Ланг, Сков-Ольсен, Ютгла.

Порту: Кошта — Консейсау, Кардозу, Карму, Санусі — Отавіо, Урібе, Еустакіо, Галено — Еванілсон, Таремі.

Не зіграють: Сова, Ларін, Мата — Жоау Маріу, Пепе.

прогноз 1:1

Атлетіко — Баєр

26 жовтня, 22:00. Ванда Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція). Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

На рахунку Атлетіко та Баєра лише по одній перемозі після чотирьох турів. Очікування обох команд не справдилися. До матчу команди також підходять у різному настрої — Атлетіко був сильнішим за Бетіс в Ла Лізі, а Баєр поділив очки з Вольфсбургом у Бундеслізі.

Проте обидві команди продовжують боротьбу за друге місце з Порту і, як наслідок, ще можуть вийти до плей-офф Ліги чемпіонів. Таким чином, лише перемога влаштує обидві команди, але переможець буде один, та й тому може дістатись лише третє місце. Якщо Порту переможе – Баєр та Атлетіко можуть претендувати лише на Лігу Європи.

У минулому турі Атлетіко тиснув на Брюгге всіма силами, але героїчні зусилля бельгійців звели нанівець усі старання "матрацників". Атлетіко програв у Леверкузені після двох контратак, але тепер рідні стіни мають допомогти їм взяти реванш. Однак через "драконів" він може бути не таким солодким, як очікувалося для команди Дієго Сімеоне.

Баєр продовжує нудити по ходу нинішнього сезону. "Аптекарі" програли 10 з 18 матчів цього сезону, так що передбачити їхню гру, а тим більше результати — практично неможливо.

Німецька команда підходить до матчу після двох болючих поразок від Порту із загальним рахунком 0:5. У Баєра тепер новий головний тренер, яким став Хабі Алонсо, тож очікуємо на повернення іспанця до рідної країни, де він може зробити сюрприз.

Якщо про кадри, то в Атлетіко в лазареті ті самі люди — Тома Лемар, Коке і Маркос Льоренте. У гостей, як і раніше, відновлюється лідер команди Флоріан Вірц. Крім нього в лазареті Карім Беларабі та Сердар Азмун. Патрік Шик пропустив останню гру в чемпіонаті, але має бути готовий зіграти в єврокубку.

Орієнтовні склади команд

Атлетіко: Облак — Рейнілдо, Хіменес, Савич, Моліна — Ньігес, Вітцель, Кондогбія, Корреа — Грізманн, Мората.

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Гінкапьє — Баккер, Андріх, Демірбай, Фрімпонг — Адлі, Гадсон-Одої, Шик.

Не зіграють: Лемар, Коке, Регілон, Льоренте — Белларабі, Вірц, Азмун.