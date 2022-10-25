Ліга чемпіонів. Група H. Напередодні

Анонс матчів п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи H.

Квартет під літерою H у передостанньому турі буде проводити протистояння поміж французьким Парі Сен-Жермен та ізраїльським Маккабі Хайфа, тоді як лісабонська Бенфіка на власному полі прийматиме туринський Ювентус.

№ Команда И В Н П З П О 1 ПСЖ 4 2 2 0 7 4 8 2 Бенфіка 4 2 2 0 6 3 8 3 Ювентус 4 1 0 3 5 7 3 4 Маккабі Хайфа 4 1 0 3 4 8 3

ПСЖ — Маккабі Хайфа

25 жовтня, 22:00, стадіон Парк-де-Пренс, Париж. Арбітр зустрічі — Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина). Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Амбіції французького Парі Сен-Жермен не дозволяють займати на груповому етапі будь-яку іншу позицію, окрім фаворитів квартету в момент жеребкування, і цього року група H для представників Ліги 1 убачалась як можливість десь після екватору змагань узагалі забути про турнірний ажіотаж у всіх змаганнях, де вони беруть участь. Однак у лісабонської Бенфіки були трохи інші плани стосовного цього, а тому напередодні передостаннього туру футболісти Крістофа Галтьє перебувають лишень на низькому старті відносно плей-оф.

ПСЖ не зміг обіграти "орлів" ні вдома, ні на виїзді (двічі по 1:1) — і це велика проблема для французького гранду. Оскільки туринський Ювентус у цьому сезоні радше шокуватиме нас результатами матчів за своєї участі, доводиться говорити про португальський колектив у якості одного з повноцінних фаворитів групи. Розклади такі, що Бенфіка та Париж мають по вісім очок та рівність за різницею голів, однак французи забили на один м’яч більше, тож досі утримують першу сходинку.

Чи буде перевагою для ПСЖ той факт, що вони першими гратимуть проти Маккабі серед двох останніх турів? Безумовно, бо це дасть нагоду "орлам" понервувати під час паралельної зустрічі, у якій італійському суперник теж доречно було б перемогти, бо потім це доведеться робити вдома саме проти ПСЖ.

Щодо Маккабі з Хайфи, то цей колектив також не варто ставити за дужки. Команда Барака Бахара в жодному разі, хіба що математично, не претендує на вихід із групи до плей-оф Ліги чемпіонів, однак питання з Лігою Європи для неї все ще досяжне. Узагалі-то, ізраїльський колектив став одним із клубів, що шокували Юве в цьому сезоні, і хоча повірити в подібний успіх на полі ПСЖ складно, виходячи з поразки 1:3 в рідних стінах, проте в цій Лізі чемпіонів є ще вдосталь місця для гучних сенсацій. У будь-якому випадку, Маккабі розім’явся на середникові національної першості Кір’ят-Шмона (3:2), тоді як суперники звичним чином розбили Аяччо (3:0).

За версією букмекерів, ПСЖ — абсолютний фаворит зустрічі: перемога "червоно-синіх" оцінюється коефіцієнтом 1,10, а перемога Маккабі — 24,00. На випадок нічиї підготовлений показник 11,00.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньйос, Бернат — Вітінья, Руїс, Саншеш — Мессі, Мбаппе, Неймар.

Маккабі Хайфа: Коен — Корню, Сек, Батюбінсіка, Гольдберг, Давід — Лаві, Мохамед, Чері — Ацілі, П’єро.

Не зіграють: Верратті, Кімпембе, Мендеш, Данілу — Сундгрен, Азіза, Подгоряну, Джабер.

Під питанням: – Діас.

прогноз 3:1

Бенфіка — Ювентус

25 жовтня, 22:00, стадіон Ештадіу да Луж, Лісабон. Арбітр зустрічі — Срджан Йованович (Сербія). Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Найбільша інтрига п’ятого ігрового дня буде на славетній лісабонській арені. Як мінімум, доля останнього туру буде залежати від того, як Бенфіка впорається з кризовим Ювентусом, а додатково (чому б і ні?) в паралельній грі можливі всілякі цікаві сценарії. Якщо спиратись на результати попередніх зустрічей команд у поточному єврокубковому сезоні, то "нерадзуррі" в прийдешній грі взагалі ніде шукати для себе гарної вдачі. До того ж, наразі не ідеться про участь лісабонського колективу в якомусь фіналі, тож горезвісне прокляття Бели Гуттманна не повинно мати свого впливу.

Бенфіка підходить до прийдешнього матчу на тлі божевільної серії без поразок, яка тягнеться ще від початку травня, тоді як суперники вряди-годи двічі поспіль перемогли Торіно (1:0) та Емполі (4:0), що на поточному етапі для них уже можна вважати видатним досягненням. Звісно, що на жодну недооцінку з боку футболістів Рогера Шмідта не буде навіть і натяку, бо лісабонці вочевидь не дарма долали такий довгий шлях у всіх змаганнях, що залишити його без гучного оголошення на тлі перемоги в першому колі (2:1).

Тоді Ювентус розпочав потужно, проте суперники переломили хід гри, і зрештою здобули остаточну перемогу. Цього ж разу ставки будуть ще вищими, тож для обох команд настане вирішальна мить. І "орли" до неї підготувались завдяки перемозі над Порту (1:0).

За версією букмекерів, Бенфіка — фаворит зустрічі: перемога "орлів" оцінюється коефіцієнтом 2,02, а перемога Ювентус — 3,75. На випадок нічиї підготовлений показник 3,65.

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Влаходімос — Ба, Отаменді, Сілва, Грімальдо — Флорентіну, Фернандес — Еурснес, Рафа, Жоау Маріу — Рамуш.

Ювентус: Щесни — Даніло, Бонуччі, Ругані — Куадрадо, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Влахович, Мілік.

Не зіграють: Морато, Дракслер — К’єза, Погба, Де Шильо, Ді Марія, Бремер, Паредес, Аке, Кайо.