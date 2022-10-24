Розе: На нас чекає дуже важкий матч проти найкращої команди світу

Коуч Лейпцига не приховує хвилювань перед матчем з Реалом.

Головний тренер Лейпцигу Марко Розе поділився думками перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала.

"Думаю, що нам доведеться зіграти з найкращою командою у світі. Так, деяких гравців не буде, але вони все одно приголомшливий склад. Протистояти Тоні Кроосу у побудові атак вже непросте завдання. Попереду у них чудова зв'язка Родріго – Вінісіус. На нас чекає дуже важкий матч", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч Лейпциг — Реал відбудеться 25 жовтня, стартовий свисток о 22:00. Слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua. Турнірні розкради перед матчем можна переглянути за посиланням.