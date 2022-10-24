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РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
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Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Розе: На нас чекає дуже важкий матч проти найкращої команди світу

24 жовтня 2022

Марко Розе, офіційний сайт УЄФА

Коуч Лейпцига не приховує хвилювань перед матчем з Реалом.

Головний тренер Лейпцигу Марко Розе поділився думками перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала.

"Думаю, що нам доведеться зіграти з найкращою командою у світі. Так, деяких гравців не буде, але вони все одно приголомшливий склад. Протистояти Тоні Кроосу у побудові атак вже непросте завдання. Попереду у них чудова зв'язка Родріго – Вінісіус. На нас чекає дуже важкий матч", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч Лейпциг — Реал відбудеться 25 жовтня, стартовий свисток о 22:00. Слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua. Турнірні розкради перед матчем можна переглянути за посиланням.

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