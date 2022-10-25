Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G.

У вівторок, 25 жовтня, відбудуться два матчі групи G. У першому матчі Манчестер Сіті на виїзді зіграє проти Боруссії Дортмунд, а в другому — Копенгаген протистоятиме Севільї на виїзді.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сіті 4 3 1 0 11 1 10 2 Боруссія Дортмунд 4 2 1 1 9 4 7 3 Севілья 4 0 2 2 2 9 2 4 Копенгаген 4 0 2 2 0 8 2

Боруссія Дортмунд — Манчестер Сіті

25 жовтня, 22.00. Сігнал Ідуна Парк, Дортмунд. Головний арбітр — Давіде Масса (Італія).

Боруссія Д за підсумком чотирьох матчів набрала сім балів та знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці групи. Вже в цьому турі дортмундці зможуть гарантувати собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, проте Манчестер Ситі намагатиметься гарантувати собі перше місце.

Зазначимо, що в минулому турі чемпіонату Німеччини Боруссія Д розгромила на своєму полі Штутгарт з рахунком 5:0. Тому можна сміливо казати, що німецька команда знаходиться в відмінній формі та може посперечатись за три бали.

Манчестер Сіті, своєю чергою, знаходиться на першій сходинці квартету з десятьма набраними балами та впевнено тримає лідерство у квартеті, проте все ще може втратити своє місце. В минулому турі групового етапу Ліги чемпіонів "городяни" грали проти Копенгагена та не змогли здобути перемогу — 0:0.

Після минулого туру турніру Манчестер Сіті провів дві зустрічі в УПЛ. Спершу команда Хосепа Гвардіоли поступилася Ліверпулю з мінімальним рахунком, а потім "городяни" обіграли Брайтон. Не має сумнівів, що Манчестер Сіті хоче гарантувати собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, щоб матч шостого туру вже нічого не вирішував.

Орієнтовні склади:

Боруссія Дортмунд: Кобел — Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру — Джан, Беллінгем — Рейна, Адеємі, Брандт — Мукоко

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Лапорт, Канселу — де Брюйне, Родрі, Сілва — Марез, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Морей, Гіттенс, Унбенхаун, Ройс, Меньє, Озкан, Мален — Філліпс, Уокер

Цікаві факти:

Ман Сіті виграв останні 3 матчі проти Боруссії Дортмунд у всіх турнірах.

Ман Сіті не програє в 9 з останніх 10 матчів (Ліга чемпіонів).

Ман Сіті забив принаймні 2 голи в останніх 3 матчах проти Боруссії Дортмунд у всіх турнірах.

прогноз 1:3

Севілья — Копенгаген

25 жовтня, 19:45. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція).

Севілья дуже невдало проводить поточну кампанію у Лізі чемпіонів. "Нервіонці" набрали два бали за чотири гри. Спершу Севілья розгромно програла Манчестер Сіті, потім не змогла здолати Копенгаген. У двох матчах з Боруссією іспанська команда розгромно програла та зіграла унічию.

Шансів пройти в плей-оф Ліги чемпіонів зовсім небагато, проте підтвердити свої претензії на вихід в плей-офф Ліги Європи необхідно. В минулі вихідні Севілья програла з рахунком 1:3 Реалу, а перед цим не змогла обіграти Валенсію. Севілья переживає не найкращі часи, проте поступовий прогрес помітно.

Копенгаген, своєю чергою, також набрав лише два бали. Проте данська команда ще жодного разу не змогла вразити ворота супротивника за цей розіграш. Копенгаген показав, що може дати бій сильнішому супротивнику, а тому може спробувати здобути путівку у Лігу Європи.

У внутрішній першості справи у Копенгагена йдуть не найкращим чином. Команда йде на восьмій сходинці та не може вийти на стабільну переможну серію. Втім, це зовсім не означає, що Копенгаген не зможе зібратися та здобути позитивний результат у цій грі.

Орієнтовні склади:

Севілья: Буну — Монтіель, Гудель, Маркан, Теллес — Жордан, Акунья, Ракітіч — Навас, Ламела, Іско

Копенгаген: Грабара — Желерт, Хочолава, Лунд, Крістіансен — Клаессон, Фолк, Лерагер, Дарамі — Харальдссон, Барджи

Не зіграють: Фернандо, Корона, Куассі, Торрес — Зека, Аму, Бойлесен, Стаменіч

Цікаві факти:

Копенгаген не забив в останніх 5 матчах (Ліга чемпіонів).

Севілья не змогла виграти 11 з останніх 12 матчів (Ліга чемпіонів).

Копенгаген не зміг виграти останні 5 матчів (Ліга чемпіонів).