Шахтар та Селтік розсудить нідерландська бригада арбітрів, яка працювала на матчі Динамо Київ — Ренн

УЄФА призначила делегацію на матч Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар продовжує відчайдушно боротись за місце в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, і наступним суперником команди Ігора Йовічевіча на цьому шляху стане шотландський Селтік.

Проти "кельтів" український колектив уже мав нагоду зіграти в цьогорічній європейський кампанії — матч на полі стадіону Війська Польського у Варшаві закінчився нічиєю (1:1).

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 25 жовтня, о 22:00, на полі стадіону Селтік Парк у Глазго.

Організатори змагань за звичною процедурою призначили на прийдешню гру бригаду арбітрів, яка представлятиме Нідерланди.

Головний рефері: Сердар Гезюбююк;

Помічники рефері: Йоост ван Зуйлен, Йоган Балдер;

Відеопомічник рефері: Денніс Гіглер;

Асистент відеопомічника рефері: Пол ван Букел;

Четвертий рефері: Єрун Мансгот.

Зауважимо, що 36-річний Гезюбююк у цьому сезоні вже зустрічався з українськими клубами — майже два тижні тому він працював на матчі Ліги Європи за участі київського Динамо, коли команда Мірчі Луческу програла французькому Ренну (0:1).

Варто також зазначити, що це було перше призначення цього арбітра на єврокубковий клубний матч за поточний футбольний рік, тоді як загалом він відпрацював вісім матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Цікаво, що саме за Гезюбююк донецький Шахтар у листопаді 2020 року зазнав нищівної поразки від менхенгладбахської Боруссії (0:6).