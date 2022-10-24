Копенгаген
0
Манчестер Сіті
0
11 жовтня
19:45
Маккабі Хайфа
2
Ювентус
0
11 жовтня
19:45
Мілан
0
Челсі
2
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
1
РБ Зальцбург
1
11 жовтня
22:00
Шахтар
1
Реал Мадрид
1
11 жовтня
22:00
Селтік
0
РБ Лейпциг
2
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Севілья
1
11 жовтня
22:00
ПСЖ
1
Бенфіка
1
11 жовтня
22:00
Наполі
4
Аякс
2
12 жовтня
19:45
Атлетіко
0
Брюгге
0
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
1
Ліверпуль
7
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
0
Порту
3
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
2
Баварія
4
12 жовтня
22:00
Барселона
3
Інтер
3
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
3
Айнтрахт Франкфурт
2
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
0
Марсель
2
12 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Челсі
-
25 жовтня
19:45
Севілья
-
Копенгаген
-
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Шахтар та Селтік розсудить нідерландська бригада арбітрів, яка працювала на матчі Динамо Київ — Ренн

24 жовтня 2022

Сердар Гезюбююк, Getty Images

УЄФА призначила делегацію на матч Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар продовжує відчайдушно боротись за місце в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, і наступним суперником команди Ігора Йовічевіча на цьому шляху стане шотландський Селтік.

Проти "кельтів" український колектив уже мав нагоду зіграти в цьогорічній європейський кампанії — матч на полі стадіону Війська Польського у Варшаві закінчився нічиєю (1:1).

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 25 жовтня, о 22:00, на полі стадіону Селтік Парк у Глазго.

Організатори змагань за звичною процедурою призначили на прийдешню гру бригаду арбітрів, яка представлятиме Нідерланди.

Головний рефері: Сердар Гезюбююк;

Помічники рефері: Йоост ван Зуйлен, Йоган Балдер;

Відеопомічник рефері: Денніс Гіглер;

Асистент відеопомічника рефері: Пол ван Букел;

Четвертий рефері: Єрун Мансгот.

Зауважимо, що 36-річний Гезюбююк у цьому сезоні вже зустрічався з українськими клубами — майже два тижні тому він працював на матчі Ліги Європи за участі київського Динамо, коли команда Мірчі Луческу програла французькому Ренну (0:1).

Варто також зазначити, що це було перше призначення цього арбітра на єврокубковий клубний матч за поточний футбольний рік, тоді як загалом він відпрацював вісім матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Цікаво, що саме за Гезюбююк донецький Шахтар у листопаді 2020 року зазнав нищівної поразки від менхенгладбахської Боруссії (0:6).

Источник: Официальный сайт УЕФА

команди
Сюжет
  Rambler's Top100