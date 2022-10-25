РБ Лейпциг — Реал. Напередодні

Німецький клуб буде намагатись відібрати очки в фаворита.

У рамках п'ятого раунду групового етапу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг вдома прийматиме мадридський Реал.

Лейпциг — Реал​

Вівторок, 25 жовтня, 22:00. Ред Булл Арена (Лейпциг). Головний арбітр матчу Даніеле Орсато (Італія). Трансляція на Megogo.​

23 жовтня не стало співзасновник і співвласник компанії Ред Булл Дітріха Матешиця. Саме завдяки цій людини та її впливу, РБ Лейпциг зміг за короткий проміжок часу вибратись з низів німецької футбольної трясини до Ліги чемпіонів, топових трансферів та трофеїв. На початку групового етапу Ліги чемпіонів від Лейпцига очікували, мабуть, більшого. Але у першому ж турі команда Марко Розе поступилась донецькому Шахтарю з рахунком 1:4. Після німецький колектив програв Реалу, але у двох матчах поспіль здолав Селтік, здобувши шість очок.

Останнім часом справи Лейпцига у чемпіонаті Німеччини налагодились, адже стартували вони ну зовсім неприйнятно для армії вболівальників. На даний момент вони займають восьму сходинку у Бундеслізі та мають надію посісти другу сходинку у таблиці групи F Ліги чемпіонів. Цілий ряд футболістів не зможуть допомогти Лейпцигу у матчі проти Реала. Воротар Гулачі та форвард Вернер — найпомітніші втрати. Також не зіграють Клостерманн, Лаймер та Хальстенберг.

Реал продовжує грати на своєму рівні — показувати злагоджений та яскравий футбол. І навіть втрата декількох футболістів не ламає схему Карло Анчелотті. Реал — перший у таблиці групи F і навряд-чи опуститься на другу сходинку, хоча теоретично у Лейпцига та Шахтаря ще є шанси обійти чинного володаря трофея Ліги чемпіонів. Реал ще не програвав, та Шахтар — єдиний клуб, який відібрав у них залікові бали у єврокубку цього сезону, хоча і поступився їм у першому матчі . Також Реал обіграв Селтік та Лейпциг.

У другому матчі проти німців Реалу точно не допоможуть три футболісти — Карім Бензема Феде Вальверде та Дані Себальйос. Хоча як ми писали вище це жодним чином не руйнує гру. Побачити це можна в останньому матчі Реала у Ла Лізі. Без Бензема була обіграна Севілья із рахунком 3:1, а позицію центрального нападника успішно займав Родріго. Є ще Маріано Діас, але і він може випасти на поєдинок проти Лейпцига через пошкодження. Реал перший не тільки в ЛЧ, а і у Ла Лізі, і поки не видно, що може зіпсувати настрій "королівському клубу".

Орієнтовні склади:

Лейпциг: Блазвіх — Раум, Гвардіол, Орбан, Хенрікс — Форсберг, Шлягер, Кампль, Собослай — Сілва, Нкунку.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Менді — Камавінга, Кроос, Чуамені — Вінісіус, Асенсіо — Родріго.

Не зіграють: Вернер, Гулачі, Клостерманн, Лаймер, Хальстенберг — Бензема, Вальверде, Себальйос.

Що говорили перед матчем:

Головний тренер Лейпцига Марко Розе:

""

Головний тренер Реала Карло Анчелотті:

""